Путин больше не альфа-самец Валентин Ким

17.06.2017, 19:08

Как изменилось поведение Путина во время «прямой линию» с народом.

Уже в пятнадцатый раз Путин провел «прямую линию» с народом. Из года в год мы замечаем какие-то изменения в поведении лидера соседней державы. Внимание к этой персоне для нас важно, как важно постоянно наблюдать за хищником, поселившимся неподалеку от твоего дома и представляющего реальную опасность. Его присутствие в нашем пространстве и на нашей территории заставляет обращать внимание на малейшие нюансы его поведения, пишет Валентин Ким для «ТСН».

Итак, очередная «линия» показала нам следующее:

1. Путин – настоящий

Последние годы часто эксплуатируют идею двойников Путина. Мол, на этом мероприятии форма ушей другая, а здесь разрез глаз другой, а там нос короче. Но для того, чтобы двойник стал выступать вместо своей матрицы, нужно не просто быть похожим (эту-то задачу вполне по силам решить команде гримеров), но и быть абсолютно идентичным в мельчайших особенностях поведения. В том числе и невербального.

Двойник должен так же делать все жесты, так же реагировать микросокращениями мышц лица, так же строить фразы и при этом делать это не просто по лекалу, а с учетом возрастных изменений, изменений настроения и так далее. И быть при всем этом абсолютно гармоничным. Такая задача по силам лишь киногероям, а не реальным живым людям. Поэтому спешу огорчить всех конспирологов – Путин тот же. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.

2. Настороженность на протяжении всей конференции

В самом начале «прямой линии» Путин принял весьма показательную позу – несколько скособоченная посадка в кресле, одна рука держится за подлокотник кресла, одна лежит на столе, одно плечо будто выставлено немного вверх и вперед. Такая «посадка» – это завуалированная попытка отгородиться от окружающих. И выдает она некоторую неуверенность в себе. Но не стоит думать, что Путин испуган – это просто фаза разогрева, адаптации недоверчивого человека к обстановке публичности. Кроме того, именно такая поза является очень характерной для него – Путин хронически принимает ее во время публичных выступлений.

Еще один момент: Путин пребывал в этой позе практически все четыре часа, которые шла «прямая линия». И особенно ярко она проявлялась в те моменты, когда Путину приходилось говорить о вопросах, в которых он не совсем сведущ либо о чем-то неприятном для него (санкции, экономика, низкий уровень жизни россиян и пр.)

3. Речевые маркеры

Характер построения фраз, речевые конструкции – это основа для понимания отношения человека к предмету разговора. И в данном случае благодаря тому, как Путин формулировал ответы, можно узнать много интересного.

Пример – ответ на вопрос молодой учительницы об уровне её зарплаты по сравнению с зарплатами других учителей. Во фразе Путина проскочило следующее: «…ясно, что молодой специалист должен получать чуть меньше, чем опытные педагоги…». То есть вместо альтернативного варианта «опытный специалист должен получать больше» он подчеркнул именно низкий статус человека, задавшего вопрос. Любой человек, в том числе и Путин, на бессознательном уровне всегда выбирает удобные для себя формулировки, которые отражают его субъективную реальность. И в реальности Путина главное то, что кто-то должен получать меньше.

Лишь на первый взгляд такая фраза может показаться безобидной. Потому что она отражает структуру его восприятия. И эта структура ничего хорошего не предполагает, так как в ней есть указание на снижение, а не повышение.

4. Манипуляция логикой и перестановка причинно-следственных связей

Относительно усиления санкций Путин: «Не было бы Крыма, придумали бы ещё что-нибудь для сдерживания России». То есть он не отрицает вину за Крым, за реальное нарушение со своей стороны. Но он использует это для обратного обвинения США в том, что санкции были бы в любом случае. Это говорит об оправдании своего неблаговидного поступка моральным ничтожеством противника. Дескать, они все равно плохие, значит, мы на этом фоне все равно лучше, даже если сами совершили неблаговидный поступок.

Весьма кривая логика, особенно если учитывать, что пострадавшая сторона (Украина) вообще не рассматривается в данной конструкции как участник процесса. Для Путина действующие лица – это он и США. А все остальные – лишь элементы его жизненного пространства.

5. Новый жест

В жестикуляции проскочил интересный жест, который ранее не был характерен для Путина (да и в это раз встретился лишь однажды) – большой палец, спрятанный в ладонь. Такой жест выдает неуверенность и говорит о признании своей некомпетентности, ошибочности своих действий, неуверенности в своих словах. Показательно, что когда Путин спрятал большой палец в ладонь, он нахваливал свое решение по контрсанкциям, чтобы российские производители нарастили собственное производство.

6. Изменение характера коммуникации с народом

Формат общения изначально строился по следующему принципу – народ вопрошает, а Путин отвечает, отчитывается или обещает. Во время вчерашней «прямой линии» по сравнению с предыдущими годами президент РФ больше поучал.

Если его просили решить какую-то проблему, Путин не обещал ее решить, как обычно, а рассказывал, как ее должны решить на местах. Налицо, с одной стороны, дистанцирование от проблемы, а с другой – принятие на себя роли судьи и учителя в одном лице.

7. Без экспрессии

По сравнению с предыдущими выступлениями Путин в этот раз практически не жестикулировал. Это в его стиле, но в этот раз он, можно сказать, превзошел самого себя. Жесты были вялыми, ограниченными в пространстве, без экспрессии, без акцентов. Такой характер жестикуляции вообще свойственен Путину и говорит о высоком уровне самоконтроля, стремлении ограничить свои эмоции, остаться в состоянии равновесия или эмоционального безучастия.

Это качества, в общем, весьма полезные для политика, тем более для политика российского. Однако для «прямой линии» с народом можно было постараться выразить чуть побольше человечности, хоть вид сделать. Однако не в этот раз. Что еще раз говорит о внутреннем состоянии собранности, контроля, мобилизации Путина. Такой собеседник не идет на компромисс и выдает лишь ту информацию, которую считает нужной выдать.

В целом, если проанализировать невербальную сторону коммуникации Путина во время «прямой линии» 15 июня, то основные выводы будут следующими:

Путин усиливает свою оборону. Речь идет об эмоциональной и психологической составляющей.

Повысился уровень недоверия, что в комфортной обстановке постановочного общения с внутренним потребителем (а не иностранными журналистами, например) выглядит странно.

Путин усиливает образ собственной жертвенности и невинности – мол, не он виноват в санкциях Запада, они были неизбежны, а так хоть Крым отхватили. И исходя из такой логики, ему можно нарушать любые договоренности, все будет оправданно.

С точки зрения видения собственной роли Путин изменился. Это уже не самоуверенный альфа-самец, роль которого он играл на протяжении последнего десятилетия. Это закрывшийся и настороженный волк-одиночка, готовящийся к крупным неприятностям.

Валентин Ким, tsn.ua