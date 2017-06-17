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«Беларуськалий» кинули на $500 тысяч?

  • 17.06.2017, 19:19

В Минске началось рассмотрение нашумевшего «калийного дела».

12 июня Минский областной суд начал рассмотрение уголовного дела о причинении ОАО «Беларуськалий» ущерба на почти $500 тыс. В совершении этого и других преступлений обвиняется директор ЧУП «Смолевичи-СУЗОН», которое обслуживало сельхозорганизации Минской области, и еще несколько должностных лиц, пишет «БелГазета».

Всего перед судом предстанут пятеро обвиняемых.

Следствие по этому делу вело Главное следственное управление СК. Дело в суд направляла Генпрокуратура. По сообщению пресс-службы СК, противоправные действия обвиняемых выразились в нецелевом использовании в период с 2010г. по 2012г. 28065,5 т минеральных калийных удобрений, предназначенных для сельского хозяйства республики. Это повлекло тяжкие последствия в виде причинения ОАО «Беларуськалий» ущерба в особо крупном размере на сумму свыше BYN850 тыс. (более $450 тыс.).

В ходе расследования установлено, что по бухгалтерскому учету предприятия калийные удобрения были якобы реализованы населению. Между тем фактически отраженные в соответствующих заявлениях на отпуск удобрений физические лица при проверке оказались вымышленными. Магазин предприятия, в котором якобы были проданы удобрения, на самом деле оказался продуктовым, и калий хлористый в него завозился только на «бумаге».

Фактически калийные удобрения вывозились напрямую с базы минеральных удобрений в Смоленскую, Воронежскую, Орловскую и Курскую области Российской Федерации. Оформление подложных товаросопроводительных документов на вывоз калийных удобрений за пределы республики организовал родной брат директора - руководитель частного предприятия.

Полученная в ОАО «Беларуськалий» одна тонна калийных удобрений по льготной цене для сельхозпроизводителей фактически реализовывалась субъектам хозяйствования Российской Федерации в несколько раз дороже. Разница от продажи осела в карманах обвиняемых лиц, которые

приобрели дорогостоящие автомобили и недвижимость в Минске, считает следствие.

В ходе расследования были установлены также иные факты противоправной деятельности. Директору ЧУП «Смолевичи-СУЗОН» предъявлено обвинение по 7 статьям УК.


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