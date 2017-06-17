224 года назад в Гродно начался «немой сейм» РП 17.06.2017, 19:26

Фото с сайта racyja.com

Делегаты cейма объявили «немой протест» против оккупации их страны.

Гродненский сейм — последняя в истории сессия сейма Речи Посполитой, прошедшая осенью 1793 года в гродненском Новом замке. Изменники настаивали на том, чтобы сейм прошёл вдали от патриотически настроенной Варшавы.

Под действием давления (весь замок заполонили русские солдаты) посланник Екатерины II, Сиверс вынудил депутатов одобрить акт о втором разделе Польши, по которому Речь Посполитая фактически превращалась в протекторат Российской империи.

Кульминацией сейма стало знаменитое немое заседание 23 сентября, затянувшееся до утра. На требования сеймового маршала Белиньского одобрить договор с Россией депутаты молчали. Краковский депутат Юзеф Анквич проговорил, что «молчание есть знак согласия», Белиньский признал договор одобренным.