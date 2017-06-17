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В Кельне прошел марш «Мусульмане против террора»

  • 17.06.2017, 19:38
Фото: Getty Images

Тысячи человек вышли на улицы и призвали «поставить заслон насилию и террору».

Более 10 тысяч человек приняли участие в марше "Мусульмане против терроризма", прошедшем в субботу, 17 июня, в Кельне. Организаторы марша, общественное движение NichtMitUns, заявило, что все чаще террористы оправдывают свои действия принадлежностью к исламу, поэтому мусульманам следует сказать свое слово, пишет newsru.co.

"Наша вера осквернена, оскорблена и искажена. Давайте ставить мощный заслон насилию и террору", - призывает NichtMitUns. Идея марша была подхвачена несколькими известными политиками и десятками организаций. Тем не менее, одно из крупнейших объединений мусульман Германии, Турецко-исламский союз.

Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

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