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На Оршу выдвинулась колонна российской бронетехники

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  • 17.06.2017, 19:47
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Бронетехника должна прибыть в город 19 июня.

17 июня из Москвы в направлении Орши вышла колонна из 15 БТР и БРДМ, в райцентр российская бронетехника должна прибыть 19 июня, пишет news.vitebsk.cc.

В состав колонны, которая осуществляет пробег «Дорога Мужества» длинной более 2300 километров, включены бронеавтомобиль БА-20, разведывательные машины БРДМ-1 и БРДМ-2, бронетранспортёр БТР-40, внедорожник ГАЗ-69, грузовик ЗиЛ-157 и другие машины. Вся военная техника должна быть демилитаризована.

Из Орши колонна направится в сторону Минска и 20 июня посетит курган Славы. 21 июня бронетехника должна достичь Брестской крепости. 22 июня эта техника, как сообщают информагентства, должна принять участие в памятных мероприятиях о начале Великой Отечественной войны, а 23 июня — в выставке на линии Сталина.


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