Африканская рыбка заставила ученых поломать голову 17.06.2017, 19:58

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Маленькая полосатая рыбка знает всех своих друзей «в лицо»

Маленькая полосатая рыбка, обитающая в озере Танганьика (Восточная Африка), неожиданным образом удивила учёных. Оказывается, она способна распознавать различных особей по характерным "лицевым" признакам. Такой навык помогает ей держать в поле зрения пугающих незнакомцев, говорят исследователи, пишет hyser.com.ua.

Речь идёт о масковом юлидохроме (Julidochromis transcriptus), который отличает ранее встречавшихся особей от незнакомцев, глядя на узор вокруг их глаз. Примечательно, что при «идентификации личности» используется лишь этот признак, а не более выделяющийся — плавники, например.

В принципе способность распознавания лиц среди животных встречалась уже не раз (например, у некоторых млекопитающих, включая приматов и птиц). Так, у антарктических пернатых, оказывается, существует память на лица. Рыбы же или, скажем, осы похвастаться тем же навыком, как считали учёные, не могут. Но несколько исследований впоследствии показали, что это заблуждение.

Так, исследование прошлого года показало, что аквариумные рыбки могут распознавать человеческие лица. И новая научная работа на примере Julidochromis transcriptus подтверждает, что рыбы всё-таки наделены этой способностью.

По той причине, что эти крошечные рыбы обитают среди расщелин, укрытых растительностью на дне озера, лишь небольшая часть их тела, как правило, остаётся заметной. В связи с этим исследователи решили выяснить, какой элемент тела больше всего привлекает внимание рыб.

Специалисты «пригласили к участию» в эксперименте восемь взрослых самцов Julidochromis transcriptus, ранее видевших друг друга. Рыб поместили в особый резервуар. Предварительно учёные создали цифровые модели других рыб. Но здесь была одна хитрость: учёные наделили цифровые модели различными чертами на их «лице» и теле, одни были знакомы испытуемым особям, другие, соответственно, ранее им не встречались.

«Мы выяснили, что наши испытуемые в особенности остерегались тех моделей, которые обладали незнакомыми для них «чертами лица», и это было независимо от типа их тела», — говорит Такаси Хотта (Takashi Hotta) из Университета города Осака.

Самцы долгое время наблюдали за незнакомыми особями, которые, будучи компьютерными моделями, «плавали» вокруг резервуара. То есть рыбы тщательно следят за потенциальной угрозой, используя свою способность различать уникальный «лицевой» рисунок.

Результаты исследования опубликованы в научном издании Animal Behaviour.

К слову, некоторым рыбам, видимо, надоело жить в вечном страхе, так что они решили перебраться из воды на сушу. Факт этого действия был недавно зафиксирован учёными. Более того, рыбы, оказывается, могут обманывать друг друга и распознавать обман.