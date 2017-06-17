Первая неделя безвиза: 13 тысяч украинцев въехало в ЕС 2 17.06.2017, 20:34

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Жители Украины активно пользуются «приятной прерогативой».

За последнюю неделю в страны Евросоюза въехало 365 тыс. украинцев, без визы — 12 875 человек.

С момента вступления безвизового режима между Евросоюзом и Украиной, в страны ЕС въехали 365 тысяч украинских граждан, однако лишь 3,5 воспользовались возможностями нового режима, пишет «Белсат».

Пограничная служба Украина сообщает, что биометрические паспорта при пересечении границы использовали 74 000 украинцев.

«Из них 12 875 украинцев воспользовались именно преимуществами безвизового режима и пересекали границу, имея только биометрический паспорт«, — сообщают пограничники.

Треть тех, кто отправляется из Украины в страны ЕС, выбирает самолет, остальные — железную дорогу и автотранспорт.