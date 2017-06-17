Что можно снести вместо Осмоловки? 17.06.2017, 20:55

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Фото: onliner.by

Журналисты выбрали еще 13 мест города, снос которых тоже несложно обосновать.

Журналисты 34mag.net продолжают бить в городской набат: после того как чиновники озвучили свое решение снести Осмоловку, журналисты выбрали еще 13 мест города, снос которых тоже несложно обосновать.

Подписать петицию «Мы против сноса домов в Осмоловке» можно вот тут. После этого можно сходить в администрацию Центрального района, где 26 июня в 18:30 власти презентуют проект застройки квартала. На презентации будут представители Министерства культуры, у которых никто не запрещает спросить, почему они все-таки не придали Осмоловке статус историко-культурной ценности.

Общественно же обсудить проект можно с 23 июня по 17 июля, а познакомиться с материалами проекта – с 23 июня по 10 июля в фойе третьего этажа администрации Центрального района (ул. Мельникайте, 6).