Вова-то фсьо! 7 Слава Рабинович

17.06.2017, 20:58

Фото: Reuters

Мы стоим на пороге «дворцового переворота» в Кремле.

Достаточно почитать некоторые положения нового пакета санкций против путинской ОПГ, утверждённого Сенатом.

Новые американские санкции запрещают предоплату за российские товары и сырьё со стороны западных покупателей. Напомню: подавляющее большинство своих экспортных наименований Россия продаёт именно за доллары, так как рынки нефти, газа, стали и т.д. пользуются долларовыми расчётами. Те компании, которые уже находятся под санкциями, не смогут более проворачивать схематозы скрытого кредитования, под видом предоплат. WACC, средневзвешенная стоимость капитала, возросшая до небес, устремится в другую галактику. Газпром и Роснефть, вместе с российским бюджетом, станут банкротами. Гораздо быстрее, чем ранее предполагалось.

Будут усилены запреты на передачу технологий для разведки и добычи нефти на глубоководье, арктическом шельфе и в сланцевых пластах. Это введено для всех российских нефтегазовых компаний: это секторальные санкции. Не считая сечиных и миллеров, не думаю, что Вагит Алекперов будет очень счастлив. А алекперовы тоже имеют слово. Веское. Уверяю вас.

Заоблачный WACC и технологический коллапс (не отставание, а коллапс), в своей комбинации, приведут к коллапсу объёмов добычи, продаж, поступления валюты, поступлений в бюджет... Не мне вам рассказывать, что будет дальше.

Но самое интересное в том тексте скрывается не менее мелким шрифтом.

Новый пакет санкций обязывает (1) Минфин США, (2) ЦРУ и (3) Госдеп (вы представляете?!) готовить периодические отчёты о ведущих политических фигурах и олигархах в России, включая не только оценку их финансового состояния, но и реальных источников дохода и реальных (и иногда скрытых) взаимоотношений с Путиным. Должны быть счастливы (кроме сечиных и миллеров): Абрамович, Абрамов, Фролов, Потанин, Лисин, Усманов, Вексельберг, Фридман, Михельсон, Керимов, Гуцериев... ооо... сколько там ещё имён наберётся!!!

И это всё Вова устроил, который когда-то, очень давно, был поставлен охранять всё злато!!!

Вова-то фсьо!

И дворцовый переворот набирает проценты вероятности в геометрической прогрессии.

Иначе #БетоннаяСтена наступит для всех вас тоже. Подумайте об этом. Нахер он вам теперь нужен, этот Вова?!

Ведь при правильном кризисном управляющем все санкции можно отменить за полгода. И вы очень хорошо знаете об этом.

Три года назад я вам публично сказал, что именно так и будет. Даже научил вас слову OFAC. Я не говорю о том, что может случиться. Я говорю о том, что обязательно случится.

Слава Рабинович, obozrevatel.com