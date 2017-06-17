Вова-то фсьо!7
- Слава Рабинович
- 17.06.2017, 20:58
Мы стоим на пороге «дворцового переворота» в Кремле.
Достаточно почитать некоторые положения нового пакета санкций против путинской ОПГ, утверждённого Сенатом.
Новые американские санкции запрещают предоплату за российские товары и сырьё со стороны западных покупателей. Напомню: подавляющее большинство своих экспортных наименований Россия продаёт именно за доллары, так как рынки нефти, газа, стали и т.д. пользуются долларовыми расчётами. Те компании, которые уже находятся под санкциями, не смогут более проворачивать схематозы скрытого кредитования, под видом предоплат. WACC, средневзвешенная стоимость капитала, возросшая до небес, устремится в другую галактику. Газпром и Роснефть, вместе с российским бюджетом, станут банкротами. Гораздо быстрее, чем ранее предполагалось.
Будут усилены запреты на передачу технологий для разведки и добычи нефти на глубоководье, арктическом шельфе и в сланцевых пластах. Это введено для всех российских нефтегазовых компаний: это секторальные санкции. Не считая сечиных и миллеров, не думаю, что Вагит Алекперов будет очень счастлив. А алекперовы тоже имеют слово. Веское. Уверяю вас.
Заоблачный WACC и технологический коллапс (не отставание, а коллапс), в своей комбинации, приведут к коллапсу объёмов добычи, продаж, поступления валюты, поступлений в бюджет... Не мне вам рассказывать, что будет дальше.
Но самое интересное в том тексте скрывается не менее мелким шрифтом.
Новый пакет санкций обязывает (1) Минфин США, (2) ЦРУ и (3) Госдеп (вы представляете?!) готовить периодические отчёты о ведущих политических фигурах и олигархах в России, включая не только оценку их финансового состояния, но и реальных источников дохода и реальных (и иногда скрытых) взаимоотношений с Путиным. Должны быть счастливы (кроме сечиных и миллеров): Абрамович, Абрамов, Фролов, Потанин, Лисин, Усманов, Вексельберг, Фридман, Михельсон, Керимов, Гуцериев... ооо... сколько там ещё имён наберётся!!!
И это всё Вова устроил, который когда-то, очень давно, был поставлен охранять всё злато!!!
Вова-то фсьо!
И дворцовый переворот набирает проценты вероятности в геометрической прогрессии.
Иначе #БетоннаяСтена наступит для всех вас тоже. Подумайте об этом. Нахер он вам теперь нужен, этот Вова?!
Ведь при правильном кризисном управляющем все санкции можно отменить за полгода. И вы очень хорошо знаете об этом.
Три года назад я вам публично сказал, что именно так и будет. Даже научил вас слову OFAC. Я не говорю о том, что может случиться. Я говорю о том, что обязательно случится.
Слава Рабинович, obozrevatel.com