Брестчане самоорганизовались и защитили водоем 17.06.2017, 21:13

Белорусы перестают быть «пассивными наблюдателями».

Конфликт произошел возле небольшого водоема у деревни Велюнь (Брестский район) ночью 14 июня. Местные жители заприметили у воды нескольких мужчин, которые тащили добычу сетями, пишет «Вечерний Брест».

Велюнцы оказались не робкого десятка: добровольцы заблокировали автомобиль предполагаемых браконьеров и немедленно сообщили о случившимся в Брестскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира.

Сотрудники инспекции прибыли в начале четвертого часа ночи. У браконьеров было изъято не так уж много - пять карпов и четыре серебряных карася. Однако, поскольку ловля велась сетями, что категорически запрещено, то каждый карп оценивается в 6 базовых, а карась - в 1 базовую величину. Суммарно наказание может составить 782 рубля за нанесение вреда природе плюс 64,84 рубля - за стоимость улова и от 20 до 50 базовых величин в виде штрафа за незаконные методы рыбалки.