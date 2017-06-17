Черное море внезапно стало бирюзовым 1 17.06.2017, 21:35

Изменения видны даже из космоса.

Причина такого явления — обильное цветение планктонных водорослей кокколитофоридов, пишет haqqin.az.

Черное море окрасилось в необычные бирюзово-жемчужные оттенки, заметило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), передает Росбалт.

Снимки из космоса позволили увидеть, что особенно сильные цветовые разводы наблюдаются у берегов Румынии, Болгарии и Украины.

Turquoise swirls in the Black Sea. These eye-catching hues indicate the presence of organisms known as phytoplankton https://t.co/hKC0Te3TaW pic.twitter.com/151hZ04H7s — NASA (@NASA) 12 июня 2017 г.

Ученые объяснили, что причина такого явления — обильное цветение планктонных водорослей кокколитофоридов. Поскольку их движения определяются течениями, из космоса они напоминают гигантские «вихри».

Между тем активное цветение водорослей может привести к нехватке кислорода в воде, что может нанести вред морским обитателям.