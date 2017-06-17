Черное море внезапно стало бирюзовым

Черное море внезапно стало бирюзовым1
- 17.06.2017, 21:35
Изменения видны даже из космоса.
Причина такого явления — обильное цветение планктонных водорослей кокколитофоридов, пишет haqqin.az.
Черное море окрасилось в необычные бирюзово-жемчужные оттенки, заметило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA), передает Росбалт.
Снимки из космоса позволили увидеть, что особенно сильные цветовые разводы наблюдаются у берегов Румынии, Болгарии и Украины.
Turquoise swirls in the Black Sea. These eye-catching hues indicate the presence of organisms known as phytoplankton https://t.co/hKC0Te3TaW pic.twitter.com/151hZ04H7s— NASA (@NASA) 12 июня 2017 г.
Ученые объяснили, что причина такого явления — обильное цветение планктонных водорослей кокколитофоридов. Поскольку их движения определяются течениями, из космоса они напоминают гигантские «вихри».
Между тем активное цветение водорослей может привести к нехватке кислорода в воде, что может нанести вред морским обитателям.