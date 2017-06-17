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Дворкович: С 2020 года Беларусь будит платить за газ в российских рублях

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  • 17.06.2017, 22:04
Аркадий Дворкович

Вице-премьер России рассказал о договоренностях между Москвой и Минском.

Белорусско-российские консультации о сотрудничестве в газовой сфере на период до 2025 года идут по графику. Об этом сообщил сегодня журналистам вице-премьер России Аркадий Дворкович, передает корреспондент БелТА.

Аркадий Дворкович подчеркнул, что сторонами достигнуты все договоренности по текущему сотрудничеству в газовой сфере. «Осталось согласовать принципы будущего сотрудничества на период до 2025 года, — отметил он. — Сейчас эти консультации идут, все в порядке, мы в графике».

Напомним, что по итогам состоявшегося накануне в Санкт-Петербурге заседания cовета министров «cоюзного государства»

премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков сообщил, что Беларусь уже представила российской стороне свои предложения по формированию единого рынка газа. Российские партнеры их рассматривают. «Мы исходим из того, что цена на газ должна формироваться с 2020 года в российских рублях. Это наше предложение. Рассчитываем, что партнеры это воспримут, и мы договоримся», — сказал он.

Андрей Кобяков отметил, что на встрече глав государств Беларуси и России 3 апреля в Санкт-Петербурге стороны смогли урегулировать все ключевые вопросы двустороннего взаимодействия в нефтегазовой сфере. Цены на газ согласованы на три года — 2017, 2018 и 2019. Есть принципиальная договоренность, что до конца 2017 года стороны договорятся об общих принципах функционирования единого рынка газа, который заработает с 2025 года в Евразийском экономическом союзе.


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