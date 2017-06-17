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В Лондоне прошла традиционная праздничная церемония ко дню рождения Елизаветы II

  • 17.06.2017, 22:19
ФОто: EPA/UPG

В этом году королеве Великобритании исполнился 91 год.

Сегодня королева Великобритании Елизавета II отмечает свой день рождения. В Лондоне прошел традиционный военный парад, приуроченный к так называемому официальному дню рождения монарха, пишет gordonua.com.

Парад является частью Trooping the Colour – ежегодной праздничной церемонии. В параде участвуют отряды, задействованные в охране королевского дворца и его окрестностей. По дороге проезжает сама королева в традиционной для этого события карете, а участники парада отдают ей честь. Начиная с 1974 года "день рождения королевы" отмечают в один из дней в промежутке между 11-м и 17 июня. В этом году празднования назначены на 17 июня. На самом деле родилась Елизавета 21 апреля. В этом году ей исполнился 91 год.

ФОто: EPA/UPG
ФОто: EPA/UPG
ФОто: EPA/UPG
ФОто: EPA/UPG

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