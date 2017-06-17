Как белорусский шляхтич отказался от кресла вице-министра в Российской Империи 17.06.2017, 22:37

Эдвард Войнилович

История Эдварда Войниловича, в честь которого назовут сквер за Красным Костелом.

Эдвард Войнилович был последним представителем своего рода. (13.10.1847 - 16.06.1928).

«Войниловичи не пришли ни с Востока, ни с Запада — они коренные, местные, кость от кости, кровь от крови того народа, который когда-то хоронил своих предков в этих курганах (сегодня — на сельских кладбищах) и родную белорусскую землю сохой пашет».

«Воспоминания», Э. Войнилович

Родился в Слепянке (Минск). Учился в Петербургском императорском технологическом институте. Стажировался на заводах Германии и Бельги, работал инженером на Путиловском заводе в Петербурге. Был почётным мировым судьей Слуцкого уезда, вице-председателем Минского Общества Сельского Хозяйства. Трижды избирался в российскую Государственную Думу. Был членом Государственного Совета России от Минской губернии. Был выдвинут Столыпиным на должность вице-министра сельского хозяйства Российской империи (отказался), пишет history-belarus.by.

Войнилович был фундатором строительства Красного Костела (костел св. Симеона и св. Елены) — в память своих рано умерших детей.

После себя Войнилович оставил «Воспоминания» — «Все, что во мне переболело и мною пережитое, приношу в жертву Богу. Возможно, на весах последнего Суда это перевесит в сторону моего оправдания… буду как можно больше рассказывать и меньше осуждать, ибо чем дальше в прошлое уходят действия и события, тем объективнее они видятся. Пусть рассудит время.»

1918-1920 Это было время, когда на руинах Северо-Западного края идею национального самоопределения — в различных его вариантах: от унии с Польшей до полной независимости.

Эдвард Войнилович участвовал в заседаниях Рады БНР. Был сторонником независимой Беларуси в союзе с Польшей, выступал против раздела Беларуси между Польшей и большевиками. Так же, как и Роман Скирмунт (наследник промышленной династии и заместитель Войниловича в Минском Обществе Сельского Хозяйства), поддерживал идею тутэйшай краевасьци.

Границы молодой Беларуси менялись стремительно — БНР, ССРБ, ЛитБел, Срединная Литва, БССР. Газеты включали Эдварды Войниловича в предполагаемый состав Белорусской Речи Посполитой Булак-Балаховича.

"Достаточно значительную часть польских землевладельцев Беларуси, включающую частично Виленскую, большую часть Гродненской и всю Минскую губернии, а также Могилевскую и Витебскую составляют автохтоны — шляхта местного происхождения, когда-то признававшая восточное вероисповедание, ставшая в XVII в. католической и ополяченной.

Они чувствовали себя едиными с местным населением, к тому же знали его язык, обычаи и, по крайней мере, не стремились его ополячить. Были сочувствующими возникшему еще во второй половине XIX в., хотя еще слабому, но существенному национальному движению, первыми пионерами которого были польские землевладельцы, такие как Чечот, Зан, Сырокомля, Дунин-Марцинкевич и другие.

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...Владея белорусским языком в той же степени, как и польским, в течение десятилетий я был в постоянном контакте со всеми проявлениями белорусского движения, вначале в Минске, где приходилось встречаться с Луцкевичем, а затем в Вильно и Петербурге."

1919 — участвовует в создании «Польско-белорусского общества для культурного и политического сотрудничества в Беларуси».

1920 — в доме Войниловича в Слуцке проходит Белорусский съезд Слуцка, поднявший Слуцкое восстание (Слуцкi збройны чын).

1928 — «Видимо, из этой болезни не выйду: на все воля Божья.» Умер Эдвард Войнилович в Быдгоще (Польша). В 2006 перезахоронен у стен Красного костела (Минск).