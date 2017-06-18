Эксперты: Луканомика крайне уязвима 9 18.06.2017, 8:41

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По диверсификации экспорта Беларусь находится между Зимбабве и Мали.

Вместо наращивания экспорта в страны ЕС, "дальней дуги" и иные государства, белорусский экспорт еще более концентрируется на России и другие страны ЕАЭС.

Эксперты CASE Belarus Владимир Акулич и Виктория Смоленская на сайте ekonomika.by проанализировали ситуацию с белорусским экспортом, его географическую структуру и соотнесли планы белорусского правительства, связанные с диверсификацией экспортных потоков с реальностью. Thinktanks.by предлагает фрагменты данного анализа.

Как напоминают авторы аналитической работы, в 2016 году планировалось начать экспортный маневр, снизив концентрацию экспорта на небольшой группе стран, включая Россию и страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Однако по итогам прошлого и начала нынешнего года экспорт в Россию и страны ЕАЭС вырос до максимальных за последние годы значений. Экспортная квота Беларуси близка к экспортной квоте Смоленской области.

«В целях снижения концентрации экспорта на небольшой группе стран и товарных позиций, уменьшения зависимости от экономической динамики на рынках нескольких стран будет реализована стратегия экспортного маневра, направленная на равное распределение экспортных потоков между тремя сегментами мирового рынка: ЕАЭС, Европейского союза и странами ”дальней дуги“ и иными странами. При этом предусматривается: достижение в 2016 году пропорции распределения экспортных поставок между рынками ЕАЭС, Европейского союза и странами ”дальней дуги“ и иными странами равной соответственно 37,3%, 35,2%, 27,5%» (программа социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы, с. 29).

В 2016 году планировалось снизить долю экспорта в ЕАЭС с 44,7% в 2014 г. до 38,3% в 2015 г. и до 37,3% в 2016 г. И далее снижать его на 1% ежегодно до 2020 года. Итоговая цель по диверсификации к 2020 г.: треть-треть-треть (ЕАЭС, ЕС, страны “дальней дуги” и другие страны).

Однако пока все идет не по запланированной стратегии экспортного маневра: зависимость от рынка ЕАЭС усиливается. Доля экспорта в ЕАЭС выросла: с 41,1% в 2015 г. до 48,1% в 2016 г. и 48,5% в январе 2017 года (рис. 1).

Источник: thinktanks.by

Рис. 1. Географическая структура экспорта Беларуси

Эксперты отметили, что белорусское правительство не оставляет попыток по диверсификации экспорта. На 2017 год принято новое постановление, в котором утвержден новый критерий выполнения задания по диверсификации экспорта. В постановлении от 15 февраля 2017 № 138 определены ключевые показатели эффективности работы по экспорту товаров на 2017 год. В качестве критерия выполнения задания по диверсификации экспорта утвержден целевой показатель: «удельный вес экспорта товаров на новые перспективные рынки в общем объеме экспорта товаров (с темпом роста в 2017 году по сравнению с 2016 годом в размере 5%). Выполнение показателей экспорта планируется обеспечить за счет реализации планов по развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Беларуси с зарубежными странами».

"О провале диверсификации экспорта свидетельствует и динамика других индикаторов. Доля экспорта товаров Беларуси в другие страны (за исключением 10-ти стран-основных торговых партнеров) снизилась с 18,4% в 2015 году до 17,2% в 2016 г. и до исторического минимума в 15,0% в январе 2017 года.

Экспортная квота Беларуси, без учета экспорта в Россию, снизилась с 28,7% в 2015 году до 26,4% в 2016 году (исторический минимум) и до 23,9% в январе 2017 года (новый минимум). Для сравнения, экспортная квота Литвы (без учета экспорта в Россию) в 2015 г. составляла 60% к ВВП, а экспортная квота Смоленской области – 20,7%", - говорится в работе.

Влияние российского рубля

Как поясняют эксперты, у белорусских экспортеров вернулось доверие к российскому рублю. А его укрепление к белорусскому рублю повысило ценовую конкурентоспособность белорусского экспорта в Россию. Поступление денежных средств в оплату экспорта товаров в 2016 г. в российских рублях выросло с 35% в 2015 г. до исторического максимума 43,5% в 2016 году (рис. 4), а в евро сократилось с 40% в 2015 г. до 33% в 2016 году.

Также, по мнени. экономистов, одним из факторов увеличения доли России в объеме белорусского экспорта могло послужить ослабление белорусского рубля по отношению к российскому рублю. В 2016 г. белорусский рубль обесценился к российскому рублю на 20% в номинальном выражении и на 15% в реальном выражении (рис. 5). В январе-феврале 2017 г. – еще на 3% и 2% соответственно.

Спад диверсификации экспорта

Тенденция на снижение уровня диверсификации экспорта Беларуси в 2015-2016 гг. подтверждается данными рейтинга глобальной интеграции (Global Connectedness Index, GCI), который рассчитывается компанией DHL.

Как следует из рейтинга глобальной интеграции, интеграция Беларуси усиливается по глубине (с Россией) и ослабевает по ширине (с другими странами).

"Экономика Беларуси, по версии DHL Group, самая не диверсифицированная по ширине внешнеэкономических связей в регионе ЦВЕ, Балтии и СНГ.

Беларусь находится между Зимбабве и Мали и занимает 131-е место из 140 стран в рейтинге. Ниже только Ботсвана, Нигер, Намибия, Буркина Фасо, Узбекистан, Кыргызстан. Ситуация в последние годы не улучшается", - констатируют исследователи. Хотя, отмечают они, есть страны, которым удавалось за непродолжительное время добиться значительного прогресса в диверсификации внешнеэкономических связей. Например, Суринам, который был ниже Беларуси в 2006-2012 гг., но в 2014-2015 гг. улучшил позиции (рис. 2).

Источник: thinktanks.by

Таким образом, заключают эксперты, несмотря на некоторое оживление внешней торговли на российском направлении, сохраняется уязвимость белорусской экономики к внешним шокам, и прежде всего, к ситуации в экономике России. Возможно, диверсификация белорусского экспорта становится заложником недооцененного белорусского рубля по отношению к российскому рублю. Это в некоторой степени демотивирует предприятия к освоению рынков других странах.