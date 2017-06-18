закрыть
18 июня 2017, воскресенье, 12:42
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Украинские пограничники задержали белоруса с патронами

10
  • 18.06.2017, 8:38
  • 6,509
Фото: UNIAN

Задержанный передан сотрудникам Службы безопасности Украины.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, вчера в пункте пропуска «Новые Яриловичи» на белорусско-украинской границе задержали гражданина Беларуси, в машине которого было обнаружено 60 патронов калибра 7,62 мм.

В ходе детального осмотра машины «LAND ROVER» украинская погранично-таможенная группа нашла 60 патронов калибра 7,62 мм, которые были спрятаны в багажном отделении. Патроны были обнаружены при помощи пограничной служебной собаки.

Началось расследование по признакам преступления, предусмотренного ст. 201 Уголовного кодекса Украины «Контрабанда».

«Мужчина передан сотрудникам СБУ для проведения дальнейших проверочных мероприятий», — уточняется в сообщении пограничников.


Мнение

Не верь глазам своим
Не верь глазам своим Леонид Злотников
Есть такая профессия
Есть такая профессия Ирина Халип
Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников


Интервью

Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?