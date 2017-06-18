Украинские пограничники задержали белоруса с патронами 10 18.06.2017, 8:38

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Фото: UNIAN

Задержанный передан сотрудникам Службы безопасности Украины.

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, вчера в пункте пропуска «Новые Яриловичи» на белорусско-украинской границе задержали гражданина Беларуси, в машине которого было обнаружено 60 патронов калибра 7,62 мм.

В ходе детального осмотра машины «LAND ROVER» украинская погранично-таможенная группа нашла 60 патронов калибра 7,62 мм, которые были спрятаны в багажном отделении. Патроны были обнаружены при помощи пограничной служебной собаки.

Началось расследование по признакам преступления, предусмотренного ст. 201 Уголовного кодекса Украины «Контрабанда».

«Мужчина передан сотрудникам СБУ для проведения дальнейших проверочных мероприятий», — уточняется в сообщении пограничников.