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Мадуро обиделся на Twitter

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  • 18.06.2017, 8:44
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Николас Мадуро
Фото: reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил сервис микроблогов Twitter в гонениях на своих подписчиков.

Об этом сообщила в воскресенье BBC News.

Реакция Мадуро вызвана тем, что американская компания заблокировала некоторые аккаунты СМИ и людей с проправительственными взглядами. В частности, радио "Мирафлорес", в эфире которого президент ведет еженедельное шоу.

В связи с блокировками Мадуро призвал своих подписчиков публиковать у себя портреты главы компании Twitter, чтобы "знали, кто несет ответственность за эту манипуляцию".

По словам президента, заблокированными оказались тысячи аккаунтов его сторонников. Ранее министр информации Венесуэлы Эрнесто Вильегас сообщал о 180 блокировках. В компании не уточнили количество заблокированных учетных записей. Также пока неизвестно, работают ли в ней граждане Венесуэлы.


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