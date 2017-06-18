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ЕС предлагает провести уникальную церемонию прощания с Гельмутом Колем

  • 18.06.2017, 8:52
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Гельмут Коль

Никогда прежде ЕС не устраивал подобных официальных церемоний, чтобы почтить память европейских политиков.

ЕС собирается организовать европейскую церемонию прощания с умершим 16 июня экс-канцлером ФРГ Гельмутом Колем. Об этом глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер заявил в интервью Bild am Sonntag, которое газета разместила в субботу, 17 июня, на своем сайте.

"Еще при жизни Гельмут Коль был назван почетным гражданином Европы в знак признания его исключительных заслуг", - пояснил Юнкер.

По словам руководителя ЕК, он готов внести личный вклад в организацию подобного прощания. По информации газеты, оно может пройти в Страсбурге, передает Немецкая волна.

Речь идет об уникальном мероприятии: никогда прежде ЕС не устраивал таких официальных церемоний по случаю смерти европейских политиков.

Гельмут Коль скончался в своем доме в Людвигсхафене в возрасте 87 лет. Он занимал пост главы немецкого правительства с 1982 по 1998 годы. Именно во время пребывания Коля на посту канцлера произошло воссоединение Германии.


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