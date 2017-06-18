Санкции навсегда 4 18.06.2017, 9:09

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Утвержденный Сенатом США законопроект по санкциям против РФ позволит ввести их в законодательство и сузит пространство для маневра у Трампа.

В четверг Сенат США одобрил законопроект о санкциях против Ирана, в который включена поправка, предусматривающая ужесточение санкций против России и необходимость для президента получить разрешение Конгресса для смягчения санкций. Голосование было почти единогласным - 98 голосов "за", законопроект получил поддержку и демократов, и республиканцев. Против выступили только сенатор-республиканец Ренд Пол, давно поддерживающий партнерство с Россией, и сенатор-демократ Берни Сандерс.

То, что поправка о санкциях против РФ включена в законопроект о наказании Ирана - Countering Iran’s destabilizing activities act 2017 - связано не только с тем, что так сенаторы хотели ускорить принятие законодательства.

Как объяснил в комментарии LIGA.net аналитик Института мировой политики Николай Белесков, конгрессмены сознательно хотели ограничить пространство Трампа для маневра.

"Вопрос противодействия Ирану определяется администрацией Трампа как один из ключевых. Когда документ вынесут на подписание Белому Дому, там не смогут сказать: часть по Ирану мы подписываем, а часть по России нет. И это также было элементом противоборства демократов и республиканцев в Сенате: демократы четко сказали на профильном комитете Сената, когда утвердили законопроект по Ирану: если вы не присоедините к нему поправку по России, мы за него голосовать не будем. Они поставили Республиканскую партию в ситуацию, когда отказ мог повредить имиджу партии", - отметил Белесков.

Во время заседания Сената, комментируя необходимость принятия поправки, сенатор-демократ Бен Кардин заявил: "Все страны собирают информацию, но использование информации для атак наших демократических институтов является нападением на нашу страну. Мы должны защищать себя и принять меры в ответ на нападение". По его словам, предусмотренные поправкой меры являются ответом США на вмешательство России в президентскую кампанию 2016 года, агрессию против Украины и аннексию Крыма, поддержку режима Башара Асада.

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чарльз Шумер отметил: "Я очень горжусь этим законопроектом. Я думаю, он принесет много пользы по обоим направлениям - в отношении Ирана и особенно в отношении России. Отсутствие доверия к Путину с обеих сторон (демократов и республиканцев, - ред.) имеет первостепенное значение. Теперь это означает, что эти санкции будут сохраняться, пока Конгресс не отвергнет их или не добавит новые санкции. Я надеюсь, Палата представителей примет законопроект без изменений и направит его на стол президенту".

Сенатор Чарльз Шумер

Фото: ЕРА

Сенатор-республиканец Джон Маккейн призвал принятием поправки наказать Россию за вмешательство в президентскую кампанию, подрыв целостности Украины и превращение Сирии в руину.

"За последние 8 месяцев, какую цену заплатила Россия за нападение на американскую демократию? Вряд ли большую: скромные санкции против нескольких российских физических и юридических лиц, некоторые российские дипломаты и шпионы отправлены домой в Россию, два шпионских объекта (речь идет о домах отдыха для российских дипломатов в США, - ред.) закрыты по крайней мере на данный момент - и все это обратимо по усмотрению президента. Мы должны сделать вклад в эту борьбу, не как республиканцы, не как демократы, но как американцы. Пришло время ответить на нападение России на американскую демократию с силой, с решимостью, с общей целью, действием. Поэтому я горжусь тем, что поддерживаю эту поправку", - заявил он.

После принятия законопроекта в Сенате, он должен быть поддержан еще Палатой представителей. Это может занять немало времени, вплоть до окончания полномочий нижней палаты Конгресса в ноябре 2018 года. В Палате представителей пока не называют дату окончательного голосования по законопроекту. Уже после принятия законопроекта в нижней палате, его должен подписать президент. В случае ветирования законопроекта Трампом, Конгрессу понадобится преодолеть вето конституционным большинством в 2/3 голосов. Это вряд ли будет сложной задачей, учитывая двухпартийное согласие по вопросу ужесточения санкций против РФ.

Значение законопроекта о санкциях состоит в том, что все распоряжения президента Обамы, которым вводились санкции против России, в случае принятия документа, войдут в американское законодательство. Незадолго до инаугурации Трампа, 13 января, Обама продлил действие своих распоряжений на год, тем самым избавив сторонников Украины в США от опасений, что новый президент может отказаться продлевать действие распоряжений в марте 2017 года.

"Законопроект делает невозможным любую идею компромисса по Украине, теоретический размен Донбасса на Крым. Даже если процесс принятия затянется, законопроект будет инструментом американской политики в отношении России. Американские законодатели будут следить, чтобы не произошло ослабления санкционного режима без пропорциональных мер со стороны России. Если конгрессмены увидят, что администрация Трампа не намерена продлевать санкции, это ускорит принятие законопроекта", - объясняет Николай Белесков.

Предусмотренные законопроектом меры могут нанести удар по ряду секторов российской экономики и российским олигархам, владеющим собственностью в США. Американский сенатор-демократ Шеррод Браун сообщил, что законопроект кодифицирует и укрепляет существующие санкции, в том числе в отношении российских энергетических проектов, кредитования ключевых секторов экономики. Он распространяет действие санкций на российские организации и политиков, которые замешаны в коррупции, нарушениях прав человека, поставках оружия режиму Асада, хакерских атаках, на участников коррумпированных схем приватизации госпредприятий в России, всех, кто ведет бизнес с оборонными и разведывательными структурами РФ.

Кроме того, законопроект разрешает новые санкции в ключевых секторах российской экономики, включая горнодобывающую промышленность, металлургию, судоходство и железные дороги, предполагает расширение помощи по борьбе с российской дезинформацией в странах Центральной и Восточной Европы. Также конгрессмены предусмотрели, что под санкции попадут компании, реализующие Северный поток-2, газопровод, который по их мнению угрожает энергетической безопасности ЕС и Украины.

Пока позиция президента Трампа по вопросу законопроекта еще не ясна. Но последний скандал с увольнением директора ФБР Джеймса Коми, заявление госсекретаря Рекса Тиллерсона о том, что президент поручил ему улучшить отношения с РФ вновь вызвал обеспокоенность относительно российской политики президента. Впрочем, в интервью LIGA.net советник Дональда Трампа по кибербезопасности, бывший мэр Нью-Йорка Руди Джулиани заявил, что для улучшения отношений с США России понадобится уйти с украинской территории и договориться об отстранении Асада.

Зигмар Габриэль и Кристиан Керн

Фото: ЕРА

Инициатива американского Сената уже вызвала недовольство среди стран Западной Европы, где заподозрили США в намерении занять российскую долю на европейском рынке газа, используя санкционный механизм. Санкции могут затронуть европейские компании, которые вместе с Газпромом реализуют газопровод Северный поток-2. В данном проекте в частности участвуют немецкие компании E.ON, BASF, Wintershal, австрийская OMV, французская ENGIE, британско-голландская Royal Dutch Shell. На совместной встрече 15 июня глава МИД Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн раскритиковали законопроект.

"Мы не можем согласиться с угрозой незаконных экстерриториальных санкций против европейских компаний, которые участвуют в развитии энергоснабжения Европы! Законопроект США на удивление открыто описывает, для чего это нужно: для продажи американского сжиженного газа путем замещения поставок российского газа. Компании в Германии, Австрии и других европейских странах столкнулись с угрозой наказания на рынке США, если они участвуют и финансируют с Россией проекты по добыче природного газа, такие как Северный поток 2, что приносит очень негативное качество в европейско-американские отношения", - подчеркнули они в совместном заявлении. Германия и Австрия призвали США действовать вместе в отношении решения конфликта РФ с Украиной и не позволять, чтобы "экономические интересы США в экспорте газа" брали верх.

16 июня против санкций, которые нанесут вред европейским компаниям, выступила канцлер Ангела Меркель. Ее представитель Штефан Зайберт заявил, что из-за планов Сената США европейская экономика может оказаться под угрозой. "Этого не должно случиться", - заявил он, сообщает dpa.

Затем последовала реакция Франции. "В течение нескольких лет мы отмечали перед США трудности, которые создает экстерриториальное законодательство. По темам, связанным с безопасностью и европейской промышленной политикой, мы хотели бы, чтобы Соединенные Штаты соблюдали необходимую координацию, в частности в рамках G7", - заявил спикер французского МИД.

Замечания европейских стран вовсе не означают, что ЕС выступает против внесения санкций против РФ в американское законодательство. Они демонстрируют, что после избрания Дональда Трампа традиционная модель диалога и разработки совместной политики ЕС и США против агрессивных действий Кремля нарушена. Вопрос Северного потока-2 был и при администрации Обамы камнем преткновения, но это не мешало США и ЕС координировать санкционную политику. С другой стороны, очевидно нежелание стран Западной Европы учитывать экономические интересы Украины и стран Вышеградской группы, которые в результате реализации Северного потока-2 могут понести убытки и лишиться роли стран-транзитеров. Поэтому в случае принятия законопроекта, предложенного Сенатом, он будет победой для Украины.