Во Франции выпустят беспилотные скоростные поезда

Во Франции выпустят беспилотные скоростные поезда9
- 18.06.2017, 9:32
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Французская государственная железнодорожная компания SNCF приступила к созданию беспилотных систем для высокоскоростных поездов.
Они должны прийти на смену стандартным TGV к 2023 году. В ближайшие два года новинки пройдут серьезные испытания. Системы самоуправления будут установлены на существующие модели экспрессов TGV.
Главным их отличием станет способность автоматически тормозить при обнаружении препятствии на путях. В компании уверены, что инновации увеличат пропускную способность линий на 25%, позволят сэкономить на машинистах и снизят интервалы между поездами со 180 секунд до 108.