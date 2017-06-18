Во Франции выпустят беспилотные скоростные поезда 9 18.06.2017, 9:32

2,838

Фото с сайта metroblog.ru

Французская государственная железнодорожная компания SNCF приступила к созданию беспилотных систем для высокоскоростных поездов.

Они должны прийти на смену стандартным TGV к 2023 году. В ближайшие два года новинки пройдут серьезные испытания. Системы самоуправления будут установлены на существующие модели экспрессов TGV.

Главным их отличием станет способность автоматически тормозить при обнаружении препятствии на путях. В компании уверены, что инновации увеличат пропускную способность линий на 25%, позволят сэкономить на машинистах и снизят интервалы между поездами со 180 секунд до 108.