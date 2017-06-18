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На что откладывают деньги белорусы?

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  • 18.06.2017, 9:36
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Фото: tut.by

Каждая десятая минская семья откладывает деньги на похороны, а каждая четвертая на лечение.

По данным Главного статистического управления города Минска, в I квартале 2017 года средняя минская семья живет на 1294,3 рубля - это на 300 рублей больше, чем цифра по стране. Около 1000 рублей минчане тратят на потребительские расходы. Покупают еду, алкоголь, сигареты, одежду и обувь, ходят в кафе и оплачивают услуги. А чуть меньше 300 рублей в месяц откладывают на будущее, платят налоги и взносы, пишет kp.by.

Если сравнить с первым кварталом прошлого года, на питание, алкоголь и сигареты мы стали тратить чуть меньше, а вот на непродовольственные товары больше. Больше денег стало уходить на транспорт и связь, образование и культуру, отдых и спорт. А вот на покупку одежды, обуви и тканей, бытовую технику и уход за домом - меньше.

Источник: kp.by

Практически все семьи откладывают деньги. Две трети респондентов рассказывают, что это «на непредвиденные расходы в будущем». Почти половина столичных семей копят на крупные покупки, столько же - на ремонт и покупку недвижимости. Некоторые откладывают на отпуск, который планируют провести не дома, и образование. Не такие радужные цели у 23,7% респондентов - они откладывают деньги на оплату лечения, а 10% - и вовсе на ритуальные услуги.

Источник: kp.by

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