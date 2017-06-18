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В Минске пьяный водитель совершил серию ДТП

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  • 18.06.2017, 10:23
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Погибла пассажирка одного из автомобилей.

В Минске пьяный водитель совершил серию ДТП, погибла пассажирка одного из автомобилей.

Об этом сообщил БелТА начальник отдела по агитации и пропаганде УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей Зараник.

Сегодня в 8.24 в ГАИ поступило сообщение о том, что в магазин на бульваре Шевченко зашел пьяный мужчина, приехавший туда на автомобиле. Буквально через несколько минут водитель вышел из магазина, сел в автомобиль "Ниссан Примера" и продолжил движение в сторону ул. В.Хоружей.

На пересечении с ул. Червякова он совершил столкновение. Водитель "Понтиака", пострадавшего в этом ДТП, сразу сделал вывод, что водитель "Ниссана" пьян, и сказал ему об этом. Тот решил скрыться с места происшествия.

К этому моменту подъехала машина ГАИ, отреагировав на сигнал бдительного гражданина. Началось преследование нарушителя по ул. Червякова в направлении ул. Орловской. На пересечении с ул. Слуцкой "Ниссан" столкнулся с автомобилей "БМВ", двигавшемся в попутном направлении. Пьяный водитель не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в дерево.

Пассажирка "Ниссана", 1977 года рождения, скончалась на месте происшествия. Сам же виновник трагедии, 1987 года рождения, получил легкие телесные повреждения.


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