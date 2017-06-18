Что мы узнали о финансах минского «Динамо» в последнее время 18.06.2017, 10:53

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Денег нет, но вы держитесь.

Минское «Динамо» в нынешнем межсезонье на слуху. Причем в клубе часто происходят не самые понятные вещи. Например, боссы клуба собирались то отказаться от легионеров вообще, то ограничиться квартетом варягов. Но на самом деле это совсем не главная проблема «Динамо». Куда больше тревожат клубные финансы «зубров». С ними нынче напряженка.

Причем игроки «Динамо» знали о проблемах еще до старта плей-офф, пишет Трибуна.

В целом за последние месяцы мы узнали немало информации о финансовой ситуации в «Динамо». Ниже представлены восемь наглядных тезисов.

Бюджет минского «Динамо» по белорусским меркам нескромный.

Однако доля доходов от коммерческой деятельности в нем невелика. По словам бывшего топ-менеджера «Динамо» Павла Бурбы, она только в перспективе нескольких лет может дотянуть до 15 процентов. Негусто.

Может, повысить процент окупаемости «зубры» смогут благодаря усохшему бюджету? В следующем сезоне он будет ниже по сравнению с предыдущим.

Как бы то ни было, в «Динамо» есть финансовые трудности. Об этом говорил даже экс-председатель ФХБ Игорь Рачковский.

Да, с игроками за сезон действительно не рассчитались. Этого не скрывают и в самом клубе.

Задержку с выплатой зарплат нормальным процессом назвать, честно говоря, тяжело. Лучше других это понял Роман Граборенко, который благодаря задолженности со стороны «Динамо» получил статус неограниченно свободного агента.

Иностранцы, к слову, тоже предпочли покинуть динамовский корабль.

Впрочем, клуб находится в должниках не только перед хоккеистами. Минчане попали в майскую редакцию «черного списка» налоговой инспекции.

В чем же причина всех вышеперечисленных проблем? Не секрет, что основным донором хоккейного «Динамо» является «Беларуськалий». Солигорский гигант является генеральным спонсором «зубров». Так вот, ситуация на этом предприятии сегодня тоже не совсем в порядке. Взгляните на красноречивые цифры чистой прибыли в 2015 и 2016 годах.

2015: 632 млн долларов.

2016: 112 млн долларов.

Да-да, прибыль генерального спонсора не только хоккейного «Динамо», но и экономики нашей страны обвалилась в разы.

В такой ситуации, действительно, не до хоккея.