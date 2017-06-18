Завтра в Беларуси обещают грозы 18.06.2017, 11:07

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Грозы ожидаются в отдельных районах Беларуси 19 июня.

Об этом сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В понедельник на территории республики будет переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем в некоторых районах пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов. Днем прогнозируется от 22 до 28 градусов тепла.