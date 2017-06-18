Как потомок героического летчика Грицевца стал онкологом в Барановичах 1 18.06.2017, 11:24

Фото: nashkraj.by

Путь в медицину обладателя звания «Человек года» в области здравоохранения Дмитрия Грицевца начался, по его признанию, во втором классе.

– Тогда на новогодний утренник родители нарядили в белый халат, шапочку с крестиком. Долго после этого меня доктором Айболитом называли…

Но не только это послужило причиной. У заведующего онкологическим (хирургическим) отделением № 2 онкодиспансера был отцовский пример: Михаил Грицевец – тоже врач, одно время возглавлял стоматологическую поликлинику, пишет «Наш край».

– Я видел, что отец всегда готов всем помочь. Врач, даже приходя домой, остается врачом. И в этом профессия наша сродни творческой. Художник ведь не перестает быть художником, когда ненадолго отходит от мольберта… А соседям все равно, какой ты специальности. Болит голова – приходят за помощью, пусть ты и стоматолог. Доктор – он и есть доктор.

Возможно, в шутку Дмитрий Михайлович говорит, что с детства боялся стоматологов, поэтому так и не решился стать одним из них, хотя на стоматологический факультет в то время – на дворе был 1988 год – поступить было проще, чем на лечфак. А если серьезно, то желание прийти работать в онкодиспансер появилось у него после знакомства с книгой Михаила Герчика «Обретение надежды».

Прототипом главного героя стал Николай Александров, который считается основателем онкологической службы в Беларуси. Именно он стоит у истоков НИИ онкологии, или Республиканского научно-практического центра по-современному.

– Давай, иди, там интереснее, – поддержал решение молодого врача-интерна Петр Кучура, на тот момент главврач роддома, где Дмитрий Грицевец проходил практику в качестве акушера-гинеколога.

И вот с тех самых пор Дмитрий Михайлович борется с коварными болезнями за жизнь пациентов в онкодиспансере. 14 лет назад стал заведующим отделением. В 2012-м был удостоен гранта горисполкома. В работе онколога, говорит, помогают оптимизм и вера. Если с позитивом Дмитрию Грицевцу всегда было по пути, то к вере он пришел не сразу, осознанно.

– Когда женился, мне и будущей супруге предлагали повенчаться. Тогда нам было по 18 лет, и, помню, как категорически отказался: «Я – атеист, и из-за моды венчаться не собираюсь», хотя и был крещен в детстве. Повенчались значительно позже, в 2003 году. Когда работаешь в такой сфере, то понимаешь, что чудеса бывают. Кто-то скажет, это совпадение, а я считаю, что Божие вмешательство, не иначе.

На памяти Дмитрия Грицевца не один чудесный случай. Среди них и такой. После лечения основного заболевания у пациентки было обнаружено метастатическое поражение головного мозга.

– Взялись лечить ее мы без всякой надежды, это был скорее курс паллиативного, поддерживающего лечения. Пациентка была уже практически недвижимой, с трудом узнавала родственников. Слава Богу, на второй день лечения она почувствовала себя заметно лучше, начала узнавать людей. Со временем стала двигаться, и вот уже 10 лет живет. И подобных случаев много.

А теперь познакомим читателя с семьей Дмитрия Михайловича, ведь не только на работе онколога есть место чудесам.

Завотделением пусть молодой, но дедушка: в 45 лет у него растет маленькая внучка Агата, которую ему подарила старшая дочь Дарья. Средний сын Михаил, как нетрудно догадаться, получил имя в честь дедушки.

Предполагали, что родится он в один день с отцом Дмитрия Грицевца, 28 февраля. А вышло так, что теперь день рождения и сам врач, и его сын отмечают одновременно – 5 марта. Причем совпал не только день, но и час появления их на свет! Вот и думай, что это: совпадение или Божие вмешательство!

А теперь догадайтесь, какую профессию выбрал Михаил? Правильно, учится в медуниверситете!

Но на этом чудеса не кончаются. Когда Дмитрию Грицевцу с супругой было по 43 года, у них появился на свет еще один сынок, Иван.

– А дважды Герой Советского Союза Сергей Грицевец к вашей семье отношения не имеет?

– Почему же не имеет?

Оказывается, известный всем горожанам летчик, памятник которому встречает любого, кто заходит в молодой парк, – двоюродный брат деда Дмитрия Грицевца. Дед Александр Андреевич жил в деревне Боровцы, был учителем, работал в Новомышской школе.

…В области онкологии еще далеко не всё изучено, новые знания могут вывести на качественно иной уровень лечение пациентов, убежден врач Дмитрий Грицевец. Например, лапароскопические методы, которые ранее считались здесь малоприменимыми, сейчас рассматриваются в качестве перспективных.

– Будем стараться их внедрить в Барановичах.

На вручение диплома, удостоверяющего право на звание «Человек года», Дмитрий Михайлович приехал прямиком с первой в Беларуси международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы онкогинекологии и онкоурологии». Научные исследования в русле онкологии в нашей стране активно ведутся, и Дмитрию Грицевцу довелось в одном из них поучаствовать.

– Мой вклад достаточно скромен: я всего лишь подготовил статистическую выборку, но Сергей Мавричев, руководитель онкогинекологической группы при отделе маммологии и онкогинекологии Республиканского научно-практического центра, включил меня в соавторы.

Дерзайте, Дмитрий Михайлович, исследуйте, постигайте новое, внедряйте! Люди так ждут от вас и ваших коллег чудес.