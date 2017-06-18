закрыть
18 июня 2017, воскресенье, 12:38
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«Вы создали потрясающую историю»: минскому «Динамо» — 90 лет

1
  • 18.06.2017, 11:51

18 июня 1927 года минское "Динамо" встретилось в Смоленске с местными одноклубниками и одержали первую в своей истории победу — 2:1.

Дату дебютного документально подтвержденного матча принято считать днем рождения клуба. В том же году "Динамо" положило в свою копилку и первый трофей, выиграв чемпионат БССР, пишет Прессбол.

В 1982 году минчане выиграли первенство СССР — это главная победа в истории клуба. В заключительном туре был повержен московский "Спартак" — 4:3.

Товарищеским матчем ветеранов со "Спартаком" динамовцы и решили отпраздновать свое 90-летие. Два тайма по 30 минут — регламент поединка. В случае ничейного результата (как в итоге и произошло) победитель определяется в серии пенальти.

- Почему именно "Спартак"? Этот клуб отмечает свое 95-летие, — отвечает пресс-секретарь "Динамо" Василий Князюк.— Это самый уважаемый клуб России, с которыми минское "Динамо" "от ножа" сражалось в финале Кубка СССР в 1965-м, а также в памятном 1982-м, когда наша команда стала чемпионом страны. Но, как вы успели заметить, оставаясь соперниками на поле, всякая встреча вне его — дружеская.

- В каждом матче между "Спартаком" и "Динамо" было много борьбы, — вспоминает Олег Романцев. — Тот матч 1982 года памятен мне. На тот момент "Динамо" было объективно сильнейшей командой Советского Союза. Даже проиграв, особого расстройства мы не испытывали. Хотелось, чтобы чемпионом страны стал достойнейший, а "Динамо" было именно такой командой. А еще помнится матч в первой лиге. Мы тогда вели борьбу за выход в сильнейший дивизион и обе встречи были определяющими. В Москве выиграл "Спартак", в Минске — "Динамо". Но нам в 1977-м повезло больше, а через год белорусы тоже вышли в высшую лигу.

Золотой состав минского "Динамо" 1982 года

- Московский "Спартак" — мой первый клуб, — слова Эдуарда Малофеева. — Он взрастил меня в полном смысле этого слова. Самая высокая благодарность у меня Николаю Петровичу Старостину. Вот когда попадаются на жизненном пути такие прекрасные люди, то в духовно-нравственном отношении настолько вырастаешь… Когда я стал тренером, то понял, что это самый главный компонент подготовки. Понимаете, в чем дело: если тактически, физически можно сделать игрока лучше в два раза, то с изменением духовно-нравственного отношения силы становятся больше в 10 раз!

В "Спартаке" я провел два сезона, в основном выступая за дубль. В первой команде были изумительные футболисты. Почти весь состав — чемпионы Олимпийских игр. Помню, как после "Спартака" выбирал команду. В 1962 году минчане откровенно вылетали, но благодаря Центральному Комитету партии их оставили. Я пришел в конце 1962 года, была еще "Беларусь", а потом команду переименовали. С Арзамасцевым мы, можно сказать, стояли у истоков вторичного создания "Динамо". В тот период приехали многие: из "Спартака" — Погальников, из ЦСКА — Миша Мустыгин... Мы все остались здесь.

"Динамо" на сборах в 1973 году

Когда я заиграл за сборную СССР, меня звали все московские команды и киевское "Динамо", — продолжает Малофеев. — Там Маслов тогда работал, я ему очень нравился. У них были условия хорошие, даже слишком. И только поддержка Петра Мироновича Машерова не позволила уехать. Он объяснил все прекрасно, я ему как отцу поверил. Почему-то меня медвежонком звал. Сказал: "Посмотри, в чем дело, сколько людей уходят в другие клубы. Это ведь как оторвать кусочек от сердца! Рана будет кровоточить, а ты опять уйдешь куда-то?" Он так образно все обрисовал… Родина моя — Россия, а здесь я попал в такую же нравственную республику. Но весь смысл в чем? Мы остались, потому что в Беларуси как и в России — одинаково. Нет никакого различия.

Я не понаслышке знаю меру, цену болезни сердца. Был микроинфаркт. Знаю, как это тяжело. Но знаю и качества — любовь, терпение. Они — бесконечны. Вот я призываю воспитывать любовь, терпение. Сейчас работаю с детьми, спрашиваю у них: "Вы любите футбол?" Они все отвечают, что любят. Говорю: "Нет, мои хорошие. Как же вы любите футбол, когда родители говорят, что вы дома ленитесь? Как вы можете любить футбол, если не любите родителей?" Любовь — самый главный фактор, который должен быть. Всему белорусскому футболу, а может и российскому не хватает любви. Мы потеряли связь с болельщиками. А помните, как говорил Крылов: "Примолвить можно бы спасибо тут и нам", — им голос отвечал из-под земли смиренно".

Состав "Динамо" в 1963 году

- В первой игре чемпионата-1965 была одна история, — вспоминает Вениамин Арзамасцев. — Я иду с мячом, перехожу центральную линию поля. Моя задача — отобрать мяч и отдать вперед — там Адамов, Мустыгин, Малофеев, Погальников, которые умели заканчивать атаку. И тут получалось, что я двигаюсь вперед, но все закрыто, некому отдать. Вдруг на меня выбегает кто-то из спартаковцев. Что делать? Решил ударить, а мяч так хорошо лег на ногу, что летел прямо в ворота. Думаю: неужели я гол забью? Третий год в команде и вообще ни одного мяча не забил. И в последний момент Маслаченко делает пару шагов в сторону и рукой переводит мяч на угловой. Когда играли в следующий раз, снова получился интересный эпизод. Мяч у Эдуарда (Малофеева — прим. автор), который оказался спиной к воротам. Я к нему приближаюсь, он мне аккуратно скинул по удар — гол. В этот момент слышу голос Юрия Севидова: "Ребята, вы что, забыли? Константин Иванович (Бесков — прим.) ведь сказал, чтобы не давали бить Арзамасцеву". После этого появился вкус к забитым мячам. В высшей лиге мячей 10 забил.

Но самое интересное было после матча. Мы вернулись в Минск немного расстроенными, все-таки равная была игра. И через три дня предстоит прием "Динамо" из Тбилиси. К нам перед игрой в раздевалку зашел командир части, поздравил всех, зачитал приказ, что за хорошую игру все получают внеочередные звания. А работники одного завода, куда мы ходили на встречу с болельщиками, принесли точную копию Кубка. Вручили со словами: "Вы в Москве не выиграли, но мы вам такой же кубок дарим". И затем, когда мы сыграли с Тбилиси, весь стадион встал и аплодировал нам. Это самое хорошее воспоминание — любовь болельщиков.

13.05.1963. "Динамо" — "Арарат" — 3:1. Эдуард Малофеев оформил дубль

- "Динамо" в 1982-м было очень сильной командой, — слова Сергея Шавло, который оформил в ворота минчан дубль в "золотом" матче. — Наверное, "Динамо" заслуженно выиграло чемпионство. Сказались и новые идеи Эдуарда Васильевича, и высокое мастерство ребят, которые оказались в сборной СССР. Думаю, что все это сыграло роль, после чего команда несколько лет была в борьбе за чемпионство, за Кубок СССР. Что касается наших отношений с "Динамо", то матчи проходили на высоком уровне. Впрочем, куда бы "Спартак" не приезжал, стадион всегда полон. Нам удалось создать армию болельщиков, которые за нами ездили по всем городам и болели за нас. Мы играли в тот футбол, который нравился болельщикам.

Взять игрока со второй лиги и довести его до сборной — много стоит. Сейчас мы видим, что тренерский состав хочет видеть в команде квалифицированного футболиста с хорошей зарплатой, но мало кто берет ребят из низших лиг и доводит их до нужного уровня. А Эдуарду Васильевичу Малофееву и Олегу Ивановичу Романцеву это удавалось делать. Да и раньше мы были преданы одному клубу. Сейчас же молодежи где больше пообещают в финансовом плане, туда они и бегут. Преданность клубу и преданность футболу — это очень важно.

Виктор Сокол и Сергей Гоцманов

- Раньше команды действительно не меняли, футболист за карьеру выступал за один-два клуба, — соглашается Людас Румбутис. — Такая тенденция в советские времена сохранялась: дорожили футболистами, которые играют, и всегда ревностно относились к тем, кто менял команды.

Что мне запомнилось от матчей со "Спартаком"? Первая лига, 1977 год. Играем на "Динамо", стадион полностью заполнен, мы выиграли 1:0. Вторую встречу на "Локомотиве" проиграли без шансов — 0:3. "Спартак" тогда по праву вышел в высшую лигу, хотя после первого круга мы располагались на первом месте с отрывом в пять очков. Второй момент — когда я понял, что в приметы нельзя верить. В 1983 году поехали на игру. Автобус отъехал, и тут Шишкин говорит: "Ребята, я бутсы забыл". Автобус возвращается, а этого делать ни в коем разе нельзя. Шишкин бежит в номер, берет бутсы, мы приезжаем на матч и выигрываем.

Еще хочу сказать, что здорово, что такие праздники проходят. О людях, которые делают славу клубу, нельзя забывать. Очень рад, что спартачи приехали в Минск. Всем огромное спасибо.

- Позвольте поздравить всех с знаменательным событием в жизни клуба, — итожит мероприятие генеральный директор клуба Алим Селимов. — Вы создали потрясающую историю. Я болел за "Спартак", когда мне было пять лет. "Динамо" — моя душа. Все всё помнят. То, что вы делали, — незабываемо. С юбилеем!

ДИНАМО МН — СПАРТАК — 3:3 (ПО ПЕНАЛЬТИ — 3:5)

МИНСК. Стадион "Трактор". Начало — в 16.00.

ДИНАМО МН: Курбыко, Сацункевич — Боровский, Шишкин, Трухан, Штанюк, Павлючук, Лухвич, Лаврик, Румбутис, Пудышев, Зыгмантович, Журавель, Антонович, Орловский, Володенков, Метлицкий, Шалимо, Гуринович, Сокол, Мархель, Чернявский.

СПАРТАК: Сметанин — Ананко, Зенков, Букиевский, Горлукович, Мамедов, Хидиятуллин, Хлестов, Гаврилов, Поляков, Самохин, Шавло, Кужлев, Шмаров, Юран.

ГОЛЫ: 0:1 — Поляков (14). 0:2 — Шавло (19, со штрафного). 1:2 — Зыгмантович (42). 1:3 — Юран (47). 2:3 — Мархель (59). 3:3 — Метлицкий (60).

СЕРИЯ ПЕНАЛЬТИ: 0:1 — Горлукович. 1:1 — Пудышев. 1:2 — Хлестов. 2:2 — Метлицкий. 2:3 — Самохин. 2:3 — Мархель (перекладина). 2:4 — Шавло. 3:4 — Румбутис. 3:5 — Кужлев.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Сметанин (55).

Игорь Гуринович в матче против тбилисского "Динамо"
Минские динамовцы на параде открытия сезона 1946 года на стадионе Пищевик (Минск)
10 .05. 1953 "Динамо" —"Красная Звезда" (Петрозаводск) — 3:0
Игра с голландским клубом DWS
Финал Кубка СССР 1986 года
Зрители на финале Кубка Беларуси в 1992 году
Валентин Белькевич
Последний раз "Динамо" становилось чемпионом Беларуси в 2004 году

Мнение

Не верь глазам своим
Не верь глазам своим Леонид Злотников
Есть такая профессия
Есть такая профессия Ирина Халип
Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников


Интервью

Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?