«Вы создали потрясающую историю»: минскому «Динамо» — 90 лет 1 18.06.2017, 11:51

18 июня 1927 года минское "Динамо" встретилось в Смоленске с местными одноклубниками и одержали первую в своей истории победу — 2:1.

Дату дебютного документально подтвержденного матча принято считать днем рождения клуба. В том же году "Динамо" положило в свою копилку и первый трофей, выиграв чемпионат БССР, пишет Прессбол.

В 1982 году минчане выиграли первенство СССР — это главная победа в истории клуба. В заключительном туре был повержен московский "Спартак" — 4:3.

Товарищеским матчем ветеранов со "Спартаком" динамовцы и решили отпраздновать свое 90-летие. Два тайма по 30 минут — регламент поединка. В случае ничейного результата (как в итоге и произошло) победитель определяется в серии пенальти.

- Почему именно "Спартак"? Этот клуб отмечает свое 95-летие, — отвечает пресс-секретарь "Динамо" Василий Князюк.— Это самый уважаемый клуб России, с которыми минское "Динамо" "от ножа" сражалось в финале Кубка СССР в 1965-м, а также в памятном 1982-м, когда наша команда стала чемпионом страны. Но, как вы успели заметить, оставаясь соперниками на поле, всякая встреча вне его — дружеская.

- В каждом матче между "Спартаком" и "Динамо" было много борьбы, — вспоминает Олег Романцев. — Тот матч 1982 года памятен мне. На тот момент "Динамо" было объективно сильнейшей командой Советского Союза. Даже проиграв, особого расстройства мы не испытывали. Хотелось, чтобы чемпионом страны стал достойнейший, а "Динамо" было именно такой командой. А еще помнится матч в первой лиге. Мы тогда вели борьбу за выход в сильнейший дивизион и обе встречи были определяющими. В Москве выиграл "Спартак", в Минске — "Динамо". Но нам в 1977-м повезло больше, а через год белорусы тоже вышли в высшую лигу.

Золотой состав минского "Динамо" 1982 года

- Московский "Спартак" — мой первый клуб, — слова Эдуарда Малофеева. — Он взрастил меня в полном смысле этого слова. Самая высокая благодарность у меня Николаю Петровичу Старостину. Вот когда попадаются на жизненном пути такие прекрасные люди, то в духовно-нравственном отношении настолько вырастаешь… Когда я стал тренером, то понял, что это самый главный компонент подготовки. Понимаете, в чем дело: если тактически, физически можно сделать игрока лучше в два раза, то с изменением духовно-нравственного отношения силы становятся больше в 10 раз!

В "Спартаке" я провел два сезона, в основном выступая за дубль. В первой команде были изумительные футболисты. Почти весь состав — чемпионы Олимпийских игр. Помню, как после "Спартака" выбирал команду. В 1962 году минчане откровенно вылетали, но благодаря Центральному Комитету партии их оставили. Я пришел в конце 1962 года, была еще "Беларусь", а потом команду переименовали. С Арзамасцевым мы, можно сказать, стояли у истоков вторичного создания "Динамо". В тот период приехали многие: из "Спартака" — Погальников, из ЦСКА — Миша Мустыгин... Мы все остались здесь.

"Динамо" на сборах в 1973 году

Когда я заиграл за сборную СССР, меня звали все московские команды и киевское "Динамо", — продолжает Малофеев. — Там Маслов тогда работал, я ему очень нравился. У них были условия хорошие, даже слишком. И только поддержка Петра Мироновича Машерова не позволила уехать. Он объяснил все прекрасно, я ему как отцу поверил. Почему-то меня медвежонком звал. Сказал: "Посмотри, в чем дело, сколько людей уходят в другие клубы. Это ведь как оторвать кусочек от сердца! Рана будет кровоточить, а ты опять уйдешь куда-то?" Он так образно все обрисовал… Родина моя — Россия, а здесь я попал в такую же нравственную республику. Но весь смысл в чем? Мы остались, потому что в Беларуси как и в России — одинаково. Нет никакого различия.

Я не понаслышке знаю меру, цену болезни сердца. Был микроинфаркт. Знаю, как это тяжело. Но знаю и качества — любовь, терпение. Они — бесконечны. Вот я призываю воспитывать любовь, терпение. Сейчас работаю с детьми, спрашиваю у них: "Вы любите футбол?" Они все отвечают, что любят. Говорю: "Нет, мои хорошие. Как же вы любите футбол, когда родители говорят, что вы дома ленитесь? Как вы можете любить футбол, если не любите родителей?" Любовь — самый главный фактор, который должен быть. Всему белорусскому футболу, а может и российскому не хватает любви. Мы потеряли связь с болельщиками. А помните, как говорил Крылов: "Примолвить можно бы спасибо тут и нам", — им голос отвечал из-под земли смиренно".

Состав "Динамо" в 1963 году

- В первой игре чемпионата-1965 была одна история, — вспоминает Вениамин Арзамасцев. — Я иду с мячом, перехожу центральную линию поля. Моя задача — отобрать мяч и отдать вперед — там Адамов, Мустыгин, Малофеев, Погальников, которые умели заканчивать атаку. И тут получалось, что я двигаюсь вперед, но все закрыто, некому отдать. Вдруг на меня выбегает кто-то из спартаковцев. Что делать? Решил ударить, а мяч так хорошо лег на ногу, что летел прямо в ворота. Думаю: неужели я гол забью? Третий год в команде и вообще ни одного мяча не забил. И в последний момент Маслаченко делает пару шагов в сторону и рукой переводит мяч на угловой. Когда играли в следующий раз, снова получился интересный эпизод. Мяч у Эдуарда (Малофеева — прим. автор), который оказался спиной к воротам. Я к нему приближаюсь, он мне аккуратно скинул по удар — гол. В этот момент слышу голос Юрия Севидова: "Ребята, вы что, забыли? Константин Иванович (Бесков — прим.) ведь сказал, чтобы не давали бить Арзамасцеву". После этого появился вкус к забитым мячам. В высшей лиге мячей 10 забил.

Но самое интересное было после матча. Мы вернулись в Минск немного расстроенными, все-таки равная была игра. И через три дня предстоит прием "Динамо" из Тбилиси. К нам перед игрой в раздевалку зашел командир части, поздравил всех, зачитал приказ, что за хорошую игру все получают внеочередные звания. А работники одного завода, куда мы ходили на встречу с болельщиками, принесли точную копию Кубка. Вручили со словами: "Вы в Москве не выиграли, но мы вам такой же кубок дарим". И затем, когда мы сыграли с Тбилиси, весь стадион встал и аплодировал нам. Это самое хорошее воспоминание — любовь болельщиков.

13.05.1963. "Динамо" — "Арарат" — 3:1. Эдуард Малофеев оформил дубль

- "Динамо" в 1982-м было очень сильной командой, — слова Сергея Шавло, который оформил в ворота минчан дубль в "золотом" матче. — Наверное, "Динамо" заслуженно выиграло чемпионство. Сказались и новые идеи Эдуарда Васильевича, и высокое мастерство ребят, которые оказались в сборной СССР. Думаю, что все это сыграло роль, после чего команда несколько лет была в борьбе за чемпионство, за Кубок СССР. Что касается наших отношений с "Динамо", то матчи проходили на высоком уровне. Впрочем, куда бы "Спартак" не приезжал, стадион всегда полон. Нам удалось создать армию болельщиков, которые за нами ездили по всем городам и болели за нас. Мы играли в тот футбол, который нравился болельщикам.

Взять игрока со второй лиги и довести его до сборной — много стоит. Сейчас мы видим, что тренерский состав хочет видеть в команде квалифицированного футболиста с хорошей зарплатой, но мало кто берет ребят из низших лиг и доводит их до нужного уровня. А Эдуарду Васильевичу Малофееву и Олегу Ивановичу Романцеву это удавалось делать. Да и раньше мы были преданы одному клубу. Сейчас же молодежи где больше пообещают в финансовом плане, туда они и бегут. Преданность клубу и преданность футболу — это очень важно.

Виктор Сокол и Сергей Гоцманов

- Раньше команды действительно не меняли, футболист за карьеру выступал за один-два клуба, — соглашается Людас Румбутис. — Такая тенденция в советские времена сохранялась: дорожили футболистами, которые играют, и всегда ревностно относились к тем, кто менял команды.

Что мне запомнилось от матчей со "Спартаком"? Первая лига, 1977 год. Играем на "Динамо", стадион полностью заполнен, мы выиграли 1:0. Вторую встречу на "Локомотиве" проиграли без шансов — 0:3. "Спартак" тогда по праву вышел в высшую лигу, хотя после первого круга мы располагались на первом месте с отрывом в пять очков. Второй момент — когда я понял, что в приметы нельзя верить. В 1983 году поехали на игру. Автобус отъехал, и тут Шишкин говорит: "Ребята, я бутсы забыл". Автобус возвращается, а этого делать ни в коем разе нельзя. Шишкин бежит в номер, берет бутсы, мы приезжаем на матч и выигрываем.

Еще хочу сказать, что здорово, что такие праздники проходят. О людях, которые делают славу клубу, нельзя забывать. Очень рад, что спартачи приехали в Минск. Всем огромное спасибо.

- Позвольте поздравить всех с знаменательным событием в жизни клуба, — итожит мероприятие генеральный директор клуба Алим Селимов. — Вы создали потрясающую историю. Я болел за "Спартак", когда мне было пять лет. "Динамо" — моя душа. Все всё помнят. То, что вы делали, — незабываемо. С юбилеем!

ДИНАМО МН — СПАРТАК — 3:3 (ПО ПЕНАЛЬТИ — 3:5)

МИНСК. Стадион "Трактор". Начало — в 16.00.

ДИНАМО МН: Курбыко, Сацункевич — Боровский, Шишкин, Трухан, Штанюк, Павлючук, Лухвич, Лаврик, Румбутис, Пудышев, Зыгмантович, Журавель, Антонович, Орловский, Володенков, Метлицкий, Шалимо, Гуринович, Сокол, Мархель, Чернявский.

СПАРТАК: Сметанин — Ананко, Зенков, Букиевский, Горлукович, Мамедов, Хидиятуллин, Хлестов, Гаврилов, Поляков, Самохин, Шавло, Кужлев, Шмаров, Юран.

ГОЛЫ: 0:1 — Поляков (14). 0:2 — Шавло (19, со штрафного). 1:2 — Зыгмантович (42). 1:3 — Юран (47). 2:3 — Мархель (59). 3:3 — Метлицкий (60).

СЕРИЯ ПЕНАЛЬТИ: 0:1 — Горлукович. 1:1 — Пудышев. 1:2 — Хлестов. 2:2 — Метлицкий. 2:3 — Самохин. 2:3 — Мархель (перекладина). 2:4 — Шавло. 3:4 — Румбутис. 3:5 — Кужлев.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Сметанин (55).

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