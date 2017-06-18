США положат российский рубль на лопатки 18.06.2017, 11:57

Федеральная резервная система США объявила о планах перейти к следующему этапу ужесточения денежной политики.

Об эом пишет Укроп со ссылкой на ehorussia.com.

На заседании в среду ФРС снова подняла ключевую ставку (до 1-1,25% годовых), а также анонсировала старт программы изъятия долларовой ликвидности из финансовой системы.

До конца года американский центробанк начнет сокращать свой баланс, избавляясь от долговых бумаг правительства США и ипотечных агентств, купленных в период с 2008 по 2014 год.

По сути это начало процесса «обратного количественного смягчения», говорит аналитик «Абилити Капитал» Михаил Федоров: за 7 лет после кризиса 2008-го года ФРС провела эмиссию 3,5 триллионов долларов, эти деньги направлялись на выкуп активов у американских банков, наводняя финансовую систему бесплатными денежными ресурсами.

Избыточная денежная масса хлынула на рынки, вызвав их бурный рост: фондовые индексы в США и Европе взлетели в 3-4 раза; до исторических максимумов подскочили цены на гособлигации; рекордный приток капитала разогрел развивающиеся страны. «Даже нашему рынку перепадала копеечка», — шутит старший трейдер по акциям банка «Зенит» Алексей Суров.

Теперь этот процесс развернется вспять, объясняет Федоров. Пока ФРС реинвестирует средства от активов на балансе — как только у облигаций наступает срок погашения регулятор покупает те же бумаги на ту же сумму. Но в конце года от этой практики откажутся: Федрезерв начнет гасить казначейские облигации на 6 млрд долларов в месяц, ипотечные — на 4 млрд.

Через квартал объем программы увеличится до 12 и 8 млрд долларов соответственно, а еще через год достигнет 50 млрд долларов в сумме.

Результатом станет «сокращение доступных банкам резервов», констатирует ФРС в релизе: денежная масса будет уходить обратно в ЦБ и по сути «сжигаться».

Операции стартуют в ноябре или декабре, прогнозирует JP Morgan: за 2018 год Федрезерв откачает из системы 325 млрд долларов, в 2019-м году — 600 млрд долларов, а к началу 2020х годов — более 2,2 трлн долларов.

ФРС открывает «ящик Пандоры» — последствия политики уничтожения денежной массы предсказать на данный момент невозможно, предупреждает глобальный стратегический советник Pacific Investment Managemen Ричард Кларида.

«Печатные станки» пока продолжают работать в Европе и Японии: ЕЦБ скупает активы на 60 млрд евро в месяц, японский центробанк — на 80 трлн иен в год.

Проблема, однако, заключается в том, что мировой экономике нужны именно доллары, объясняет стратег «ВТБ Капитала» Нил Маккинон: за время мягкой политики в США в мире был накоплен колоссальный объем долларовых долгов (около $13 трлн), которые необходимо возвращать и обслуживать именно в американской валюте.

Российские компании, например, до введения санкций успели занять за рубежом 252 млрд долларов, по данным ЦБ.

«Проблема недостатка фондирования может стать настолько острой, что спровоцирует резкий всплеск волатильности на денежном рынке, ухудшение аппетита к риску и сокращение уровня глобальной ликвидности. В крайнем случае такое положение вещей способно спровоцировать системный финансовый кризис и глобальную рецессию», — предупреждает эксперт.

В первую очередь такой кризис ударит по развивающимся странам, которые «пировали» во время мягкой политики в США, накапливая валютные долги, предупреждали в прошлом году эксперты Банка международных расчетов.

Хуже всего к долларовому голоду готовы Россия и Бразилия, которые страдают от фундаментальной слабости нацвалют и большого объема валютных займов.

Мрачное будущее для рубля

Новый шаг ФРС снизит приток в Россию зарубежного капитала, предупредил в четверг глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Это, по его словам, будет способствовать резкому ослаблению рубля уже в этом году. Курс доллара, по прогнозу МЭР, должен подняться до 68 рублей, а после президентских выборов 2018 года превысит 70 рублей.

«Как известно, прилив поднимает все лодки, а отлив показывает, кто купался без плавок», — иронизирует Маккинон.

Решение Федрезерва, который почти 7 лет проводил политику активной накачки деньгами, может оказаться «судьбоносным» для рубля и российского рынка, говорит аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.

Рост долларовых ставок снизит привлекательность вложений в рубли и рублевые облигации для иностранных спекулянтов, которые принесли на рынок РФ почти 15 млрд долларов за последние полтора года, покрывая дефицит нефтедолларов и поддерживая стабильный курс.

Играя на разнице процентов, нерезиденты увеличили вложения в облигации федерального займа до 1,7 трлн рублей, а долю на этом рынке — до 30,1%. Причем в ликвидных выпусках иностранцы фактически контролируют торговлю, поскольку держат почти 70% обращающихся на МосБирже бумаг, отмечает аналитик Промсвязьбанка Роман Насонов.

Рубль получит фактически двойной удар: ФРС сделает кредиты в долларах дороже, а Банк России, как ожидается, на заседании в пятницу продолжит смягчение политики и снизит ключевую ставку до 8,75% годовых, отмечает начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков.

«Действия центробанков существенно урежут доходность операций керри-трейд с рублем, в результате чего ряд игроков предпочтет зафиксировать позиции. — предупреждает он.