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Белорусские баскетболистки потеряли шансы на выход в плей-офф Евро-2017

  • 18.06.2017, 12:00
Фото с сайта belta.by

Женская сборная Беларуси по баскетболу досрочно заняла последнее место в группе «В» чемпионата Европы в Чехии.

В субботу вечером сборная Турции одержала вторую победу на турнире, выиграв у Италии — 54:53.

После двух туров у турчанок в активе две победы, у итальянок и словачек — по одной, у белорусок — ноль.

Таким образом, даже победа над Турцией в понедельник не позволит Беларуси подняться выше последнего места из-за поражений в личных встречах с Италией и Словакией.


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