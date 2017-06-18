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Сегодня - День отца

  • 18.06.2017, 12:25

В Беларуси каждый третий ребенок в возрасте 3-4 лет лишен отцовского внимания.

В 74 странах мира более половины детей в возрасте от 3 до 4 лет (около 40 млн малышей) лишены внимания со стороны отцов. Такие данные приводятся в докладе Детского фонда ООН ( ЮНИСЕФ), сообщает БелТА со ссылкой на Центр новостей ООН.

Авторы исследования отмечают, что в Беларуси отцовского внимания лишены 32% маленьких детей, в Украине - 29%, в Грузии - 40%, в Казахстане - 49%, в Узбекистане - 46%.

Между тем в этом возрасте дети нуждаются в любви и заботе обоих родителей, в правильном питании, защите от стресса и насилия. В первую тысячу дней после рождения мозг ребенка развивается огромными темпами - каждую секунду в нем появляется около тысячи новых соединений. Они во многом обеспечивают возможности мыслительного аппарата ребенка в последующие годы жизни.

Как показало исследование, отцы не всегда играют активную роль в развитии детей в самые ранние годы их жизни, констатировал представитель ЮНИСЕФ Лоуренс Ченди. Он призвал преодолеть барьеры, которые мешают отцам уделять младенцам и маленьким детям больше внимания, дарить им любовь, играть с ними, читать им, рассказывать истории, петь вместе с ними и рисовать.


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