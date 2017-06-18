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Иракские войска штурмуют историческую часть Мосула

  • 18.06.2017, 12:28
Фото с сайта sana.sy

Бои за иракский город Мосул переходят в решающую стадию.

Армия Ирака начала штурм исторической части города Мосул, захваченного боевиками джихадистской террористической группировки "Исламское государство" (ИГ). В операции участвуют также подразделения по борьбе с терроризмом и полицейские, сообщил представитель иракской армии в воскресенье, 18 июня.

Как передает Немецкая волна, освобождение от ИГ густонаселенного старого города является весьма сложной задачей из-за узости улиц в этом квартале, однако имеет решающее значение для установления контроля над всей территорией Мосула.

Мосул - второй по величине город Ирака. С тех пор, как иракская армия начала операцию по вытеснению ИГ из этого города, Мосул покинули более 860 тысяч человек. Около 200 тысяч из них уже вернулись обратно.

По оценкам ООН, ИГ удерживает в Мосуле более 100 тысяч гражданских лиц. Их используют преимущественно в качестве живых щитов для обороны старой части города.


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