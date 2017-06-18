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«Останься я в Минске, такого заработка не было бы и в помине»

  • 18.06.2017, 12:38
Фото: tut.by

Как живет белорус в Цирке дю Солей.

Кирилл Шатов родом из Барановичей. В школьные годы переехал в Минск, где готовился стать спортивным акробатом в училище Олимпийского резерва. После университета Кирилл мог бы работать тренером, а попал в Цирк дю Солей. Как так получилось, достаточно ли в цирке зарабатывают и что едят — узнавал tut.by

https://afisha.tut.by/news/culture/547361.html).

«Почти у всех отношения на расстоянии»

Кирилл рассказывает, что между ним и Цирком дю Солей фактически было всего одно видео. Ролик на 11 минут должен был показать физическую подготовку и акробатические элементы. Цирку видео приглянулось, и Кириллу предложили работу.

Фото: tut.by

— Это большая удача, потому что после спорта Цирк дю Солей — то место, в которое мечтают попасть профессионалы моего профиля.

— Что потом?

— Бесконечные тренировки. Пока ты не начнешь делать каждый элемент на 10 из 10, на сцену тебя не выпустят. Более того, даже страховку на тренировке не снимут.

— К чему было сложнее всего привыкнуть?

Фото: tut.by

— К расставанию с родными: я очень домашний. Впервые увижусь с семьей и друзьями, когда в конце сентября приеду с шоу в Минск.

— А языковой барьер был?

— Тут столько русскоговорящих! Из Беларуси, России, Украины. В нашем номере с русскими качелями только один австралиец — остальные славяне. Мы бесстрашнее, что ли. Хотя не боятся только дураки, все-таки делаем один из самых сложных номеров.

— В каком режиме ты живешь эти два месяца?

— Встаем относительно поздно — часов в 9 утра. Ложимся при этом около полуночи: пока сыграешь шоу, потом снимешь грим, приедешь в гостиницу — уже полночь. Зато 3−4 выходных в неделю.

— Что делаете в выходные?

— Смотрим город. С шоу Varekai я уже посмотрел Любляну, Лион, Амстердам, Бухарест — и это всего за два месяца. Потом на две недели уедем в отпуск, а после снова собираемся в Испании в стационарном шатре на полтора месяца.

— При таком графике как обстоят дела с личной жизнью?

— Почти у всех отношения на расстоянии — от отпуска до отпуска.

— А романы внутри труппы случаются?

— Да, бывают как интрижки, так и крепкие отношения — знаю несколько состоявшихся пар.

— И до какого возраста в таком цирковом режиме обычно работают?

— Приведу пример: у нас есть легендарный Сергей Черкасов, позавчера мы отмечали его 43-й день рождения. Это пример того, что куда важнее физическая форма, подготовка, а не возраст.

Фото: tut.by

— А карьерный рост в таком коллективе что собой представляет?

— Можно дорасти до тренера номера, работать артистик-директором, даже главным тренером шоу — если хочешь прокачать именно менеджерские функции. Еще надо сказать, что цирк предоставляет возможность окончить любые курсы — от тренерских до логистических.

«Останься я в Минске, думаю, такого заработка не было бы и в помине»

Про условия жизни в цирке Кирилл говорит с улыбкой. На вопрос, что не нравится и были ли какие-то проблемы, незамедлительно отвечает: вообще ничего и никаких.

— За что могут уволить из цирка?

— В теории за то, что не справляешься, за дебоширство, за нарушение режима.

— А какой режим, что нельзя?

— Каждый решает это для себя сам. Тут все на самоконтроле.

— Работая в цирке постоянно, ты можешь обеспечить семью — хватает заработка?

— Конечно. По белорусским меркам в цирке я айтишник (улыбается). Останься я в Минске, думаю, такого заработка не было бы и в помине.

Фото: tut.by

— Чем обеспечивает цирк, а на что вы тратите деньги?

— Цирк кормит, поит, дает жилье — словом, обеспечивает всем необходимым. А трачу в основном по мелочам — на сувениры, подарки, вещи какие-то.

— А чем кормят в цирке?

— Легче спросить, чем не кормят. У нас отдельное меню для веганов и вегетарианцев, много здоровой еды, но есть и снэки, сладости. Периодически устраивают дни национальных кухонь — вот в Испании обещают устроить день русской кухни. Про белорусскую пока ничего не говорили.

«Грим наношу два часа»

Косметичке Кирилла может позавидовать любая девушка: здесь сплошь профессиональный грим от MaxFactor и MAC, целый набор кистей и средства для снятия макияжа.

Фото: tut.by

— Научиться краситься было ну очень сложно: я до сих пор, случается, косячу, — смеется акробат и продолжает наносить макияж. — Вообще на грим уходит до двух часов. Начинаем с нанесения основы, затем — второй цвет, третий.

Пока Кирилл наносит грим, обсуждаем новости. Выясняется, что молодой человек в курсе всего, что происходит дома.

— В последнее время активно мониторю новости про зарплаты учителей, потому что сам по первому образованию преподаватель.

— И что думаешь?

— Разочаровываюсь.

Увидеть Кирилла в составе шоу Varekai в Минске можно будет с 28 сентября по 1 октября.


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