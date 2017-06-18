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Португалию охватили мощнейшие лесные пожары

  • 18.06.2017, 13:10
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Португалия испытывает нехватку техники в борьбе с катастрофическими лесными пожарами, жертвами которых стали уже около 60 человек.

Страны ЕС направляют в Португалию пожарные самолеты.

Евросоюз обещал помощь Португалии в связи с катастрофическими лесными пожарами, бушующими в этой стране. "Делается все возможное, чтобы помочь властям и людям в Португалии в это бедственное время", - заявил комиссар ЕС по антикризисным мерам Христос Стилианидис в воскресенье, 18 июня, пишет Немецкая волна.

Фото: EPA

Как сообщил еврокомиссар, ЕС по просьбе Португалии отправляет в эту страну самолеты для тушения пожаров. Франция незамедлительно выделила три таких самолета, которые при первой возможности вылетят в район бедствия. Пожарные самолеты предоставила также Испания. Стилианидис выразил соболезнования пострадавшим от стихии.

Пожары, бушующие в настоящее время в 200 километрах к северо-востоку от Лиссабона, - самые опустошительные за многие десятилетия. От огня погибли уже около 60 человек. Большинство из них сгорели в автомобилях, пытаясь прорваться через стены пламени. На момент возникновения пожара во вторую половину дня 17 июня Португалия располагала лишь двумя самолетами для тушения огня.


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