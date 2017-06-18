Умер мотоциклист, который врезался в стену заводской проходной в Новополоцке 2 18.06.2017, 13:35

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Фото: ARC

Водитель мотоцикла Honda не справился с управлением.

Сегодня утром скончался 30-летний мотоциклист, который врезался в стену заводской проходной в Новополоцке, сообщили БелТА в ГАИ УВД Витебского облисполкома.

ДТП произошло 17 июня в 19.40 в районе 8-й и 9-й проходных завода "Полимир" ОАО "Нафтан". Водитель мотоцикла Honda не справился с управлением на перекрестке, съехал в кювет, а затем врезался в стену.

Инспекторы ГАИ измерили тормозной путь мотоцикла - на проезжей части он составил около 80 м, за ее пределами - около 30 м. Исходя из этого можно сделать предположение, что скорость Honda была значительно выше разрешенной на данном участке дороги.