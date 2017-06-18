В День медика врач из Гродно совершил прыжок с парашютом 1 18.06.2017, 14:09

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Увлечение экстремальным спортом не мешает Юрию Омельянчику быть ассом в операционной.

Напротив, хирург утверждает, что прыжки с парашютом заряжают его позитивной энергией и помогают держать себя в отличной форме, сообщает СТВ.

Таким коллеги его видят каждый день. Всегда собранный, уравновешенный и настоящий асс в операционной. И сильно удивятся, когда узнают, что их заведующий отделением на высоте не только в рабочее время.

Белая медицинская форма в этот раз на высоте в 1000 метров смотрится вполне логично. Ведь этот прыжок Юрий Омельянчик, заведующий 4-ым фтизиатрическим отделением Гродненского областного клинического центра «Фтизиатрия», выполнил в честь своего профессионального праздника.

Этот прыжок на счету гродненского врача 286-й. Впервые небо он покорил в 25 лет – тогда это было, скорее, любопытство. Потом строил карьеру – тут не до прыжков, ведь Юрий из династии медиков. И лишь в 34 года он, уже профессиональный хирург, совместил профессию с парашютным спортом.

Но с земли по-прежнему неустанный контроль. Здесь нет места ошибке. За техникой выхода из самолета инструкторы следят в бинокль. Правильно он называется ТЗК – труба зенитная командирская. Но здесь его в шутку именуют «тяжелая зеленая коробка».

На вопрос, во сколько лет планирует завершить парашютную карьеру, Юрий Омельянчик без тени сомнения отвечает: заканчивать не собирается. И добавляет: пока есть силы, будет в небе.