Мама Виталия Щербо посадила грядки у сына в Лас-Вегасе 6 18.06.2017, 15:14

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Как живет в США заменитый белорусский гимнаст.

Мама шестикратного олимпийского чемпиона в интервью «Народной воле» рассказала, как провела полгода в гостях у сына в Америке.

В США у Виталия Щербо своя гимнастическая школа. Есть свои успехи в бизнесе и личной жизни. Например, в прошлом году в семье героя Олимпиады-92 было пополнение — родился сын Родион. А в этом Виталий отметил 45-летие…

Мама Виталия Щербо Валентина рассказала о поездке к сыну в Лас-Вегас:

— Сын пригласил к себе в гости, и я не отказалась, несмотря на то, что перелет в Лас-Вегас — это не на дачу на машине съездить. Муж у меня пару лет назад умер, а сын все время настаивал: «Мама, что ты там одна в Минске сидишь? Внуков не хочешь увидеть?» Одним словом, в Варшаве оформила американскую визу, и в конце сентября прошлого года отправилась в США. Виталий встретил в аэропорту, быстро примчались на машине домой. Все меня уже встречали — и Валентина — жена сына, и семилетняя внучка Вика, и полуторамесячный Родион Витальевич. Хотя все его в основном Радько называют.

Знаете, я в Америке не могла нормальный тмин найти, хотя чеснок умудрилась провезти туда свой. У нас же зубчик съешь — дышать нечем. А американский чеснок — его вообще не чувствуешь. Сын мне сделал грядку возле дома (правда, землю пришлось покупать, потому что в Вегасе — сплошные камни и песок), и я сделала им на участке грядки — посадила помидоры, укроп, петрушку. Когда уезжала, уже кабачки выросли. Все были так рады, что насладятся овощами со своей грядки. А в магазине все дорого. Кстати, Виталий сам посадил фруктовый сад, у него растут и абрикосы, и мандарины, и грейпфруты, и гранаты с лимонами.

— Когда Виталий последний раз был в Минске?

— Семь лет назад. Да он и в отпуске бывает, может быть, неделю на год. Все-таки, чтобы прилететь в Беларусь, нужны время и дополнительные деньги. Поэтому в ближайших его планах посещения Минска нет. Работа, дети, семья — это для него сейчас главное. Да и я буду к ним регулярно наведываться, — рассказала Валентина Щербо.