«Человек-паук» взобрался на 30-й этаж без страховки 3 18.06.2017, 15:29

5,835

Иллюстрационное фото

Источник: Facebook

На одной из высоток «Москва-Сити» в воскресенье заметили «человека-паука».

Он взобрался по отвесной стене башни «Евразия» без страховки.

Фотографии и видеокадры произошедшего появились с социальных сетях. На видео экстремал показан на уровне 30 этажа, передает Интерфакс.

После спуска у здания мужчину ждали спасатели. Кроме них, "человеку-пауку" придется пообщаться еще и с полицией, отмечает телеканал.

По предварительной информации, взобравшимся на башню оказался руфер Сергей Делвяшов. Накануне он записал видеообращение, в котором сказал, что собирается залезть на небоскреб. Утром 18 июня его друзья вели онлайн-трансляцию происходящего в YouTube.