закрыть
18 июня 2017, воскресенье, 17:16
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

«Человек-паук» взобрался на 30-й этаж без страховки

3
  • 18.06.2017, 15:29
  • 5,835
Иллюстрационное фото
Источник: Facebook

На одной из высоток «Москва-Сити» в воскресенье заметили «человека-паука».

Он взобрался по отвесной стене башни «Евразия» без страховки.

Фотографии и видеокадры произошедшего появились с социальных сетях. На видео экстремал показан на уровне 30 этажа, передает Интерфакс.

После спуска у здания мужчину ждали спасатели. Кроме них, "человеку-пауку" придется пообщаться еще и с полицией, отмечает телеканал.

По предварительной информации, взобравшимся на башню оказался руфер Сергей Делвяшов. Накануне он записал видеообращение, в котором сказал, что собирается залезть на небоскреб. Утром 18 июня его друзья вели онлайн-трансляцию происходящего в YouTube.

#безстраховки #москвасити #евразия #человек #паук #spiderman #moscow #extrime

Публикация от александр (@irbis46)


Мнение

Замахнитесь на космос
Замахнитесь на космос Юлия Мостовая
Путин и пустота
Путин и пустота Лилия Шевцова
Колхозно-совковая знать
Колхозно-совковая знать Любовь Лунева
Не верь глазам своим
Не верь глазам своим Леонид Злотников


Интервью

Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?