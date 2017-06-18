Денег нет, но вы развивайтесь 18.06.2017, 15:37

Как власти «развивают» Могилевщину на бумаге, а не на деле.

В середине июня 2017 г. Кричев посетил заместитель премьер-министра Республики Беларусь Анатолий Калинин, который озаботился развитием сети водоснабжения на Кричевщине. Параллельно в Климовичском районе консолидацией общества для построения сильного государства занимался первый заместитель главы администрации Лукашенко Максим Рыженков. Почти страница областной газеты «Могилевские ведомости» предоставлена для освещения перспектив бизнеса в Кричевском районе его председателю Василию Сысоеву, пишет «Магілёўскі рэгіён».

А в чем, собственно, дело?

А дело в том, что 8 июня текущего года исполнилось 2 года со дня принятия указа правителя № 235 «О социально-экономическом развитии юго-восточного региона Могилевской области». Указ вступил в силу 1 июля 2015 г. и сулил льготы как предпринимателям, так и наемным работникам проблемных районов. Под юго-восточными районами Могилевской области принято считать Кричевский, Климовичский, Краснопольский, Костюковичский, Славгородский, Чериковский и Хотимский районы. Указ принимался в целях комплексного социально-экономического развития юго-восточного региона Могилевской области и создания благоприятных условий для проживания населения. Сразу вызвало недоумение позиция разработчиков Указа по ситуации в Климовичах, Кричеве и Костюковичах, на территории которых работают валообразующие предприятия: комбинат хлебопродуктов, 2 цементных завода и завод ликероводочной продукции. Само собой разумеется, что основными видами промышленной специализации юго-восточного региона являются производство цемента и шифера (66,4 % производства цемента и 49,5 % производства шифера в Республике Беларусь), ликеро-водочной продукции, пшеничной муки и комбикормов. Казалось бы, именно эти предприятия-флагманы в своих отраслях и должны были задавать тон в развитии региона. Тем более, что Климовичский, Кричевский и Костюковичский районы обеспечивают 97,1% производства промышленной продукции и 98,2 (!) % всего экспорта товаров и услуг юго-восточного региона. На эти районы приходится 65,3 % среднегодовой численности занятых в экономике.

Впрочем, это не помешало утвердить Программу социально-экономического развития юго-восточного региона Могилевской области на период до 2020 года в нынешнем виде, разработанной Могилевским облисполкомом. Общий объем предполагаемого финансирования мероприятий программы составлял 2 триллиона 520 миллиардов белорусских рублей.

Преамбула для широкомасштабного финансового решения в катастрофическом для региона уменьшении численности населения. В частности, с 2005 по 2015 гг. оно сократилось на 16,8%, а в Хотимском и Краснопольском районах на 23,1 и 20,6 процента соответственно. Основная причина депопуляции – устойчивая тенденция миграционного оттока населения трудоспособного возраста из-за отсутствия рабочих мест и достойного заработка. В итоге, сегодня в большинстве районов юго-восточного региона отмечается недостаток квалифицированных кадров, особенно специалистов сельскохозяйственного и медицинского профиля. При этом нельзя сказать, что юго-восточный регион Могилевщины является этакой экономической пустыней. На его территории, кроме вышеозначенных предприятий, расположены ОАО «Кричевский завод железобетонных изделий», Кричевский, Климовичский и Костюковичский филиалы ОАО «Булочно-кондитерская компания «Домочай», «Костюковичский спиртзавод», в Кричевском районе «Краснобудский винзавод» и «Производство резиновых изделий» ОАО «Белшина», текстильное и швейное производство развивается в рамках комбинатов бытовых услуг. Обработка древесины и производство изделий из дерева представлены государственным предприятием «Чериковский деревообрабатывающий комбинат» и лесопромышленными структурами на базе государственных лесохозяйственных учреждений «Краснопольский лесхоз», «Костюковичский лесхоз», «Чериковский лесхоз» и «Климовичский лесхоз». В каждом районе в силу возможностей функционируют сельскохозяйственные организации. И, конечно же, в каждом районе определенный комплект организаций и учреждений, содержащихся за счет бюджета. Работать вроде есть где, а народ разбегается…

Денег нет, но вы развивайтесь…

Юго-восток Могилевской области на острие проблем, накопившихся, в том числе и в результате падения конъюнктуры на внешнем рынке для продукции ряда предприятий региона. В промышленности это привело к сокращению производства цемента и вынужденной оптимизации рабочего персонала. За 2015-2016 гг. Кричевский цементный завод сократил численность работников на 900 человек, Белорусский цементный завод в Костюковичах – почти на 400 человек. На рынок труда выброшено 1300 человек, трудоустроить которых не представляется возможным. Сказки Василия Сысоева по поводу сохранения 105 рабочих мест на шиферном производстве и перспективе создания 5 рабочих мест российским бизнесменом в деревне Михеевичи вызывают лишь недоумение. Где программа адаптации «новых» безработных к создавшемуся для них положению, где колонны марширующих в малый и средний бизнес района, где рост численности фермерских хозяйств, где рост зарплаты у «оставшихся» занятых в экономике района? Вот и выходит, что спасать нужно не реально погибающие районы юго-востока области: Краснопольский, Славгородский, Хотимский и Чериковский, а вполне успешные в недавнем времени промышленные зоны региона.

Так что само собой напрашивается вывод о преднамеренном распределении финансовых средств на мероприятия по ведущим районам юго-востока: Климовичи, Кричев, Костюковичи априори и должны поглотить основную массу денег от Программы. Но вряд ли спасет Программа ситуацию в регионе: в аграрном секторе характерным являются высокая закредитованность хозяйств, низкая рентабельность производства, опережение темпов затрат на производство продукции над темпами роста денежной выручки от ее реализации. Характерным для сельского хозяйства юго-востока области стал чрезмерный перерасход кормов на производство животноводческой продукции. А это о многом говорит. Кстати, Программой определен рост производства молока в регионе к 2020 г. в 1,5 раза, выращивание и реализация скота и птицы – в 1,6 и 1,5 раза соответственно. Маниловщина чистой воды: сегодня по надоям молока только Славгородский район приблизился к лидерам-молокопроизводителям области.

Не лучше ситуация и в промышленности: кредиторская задолженность Кричевского цементного завода превышает дебиторскую в 6 раз, Белорусского цементного завода – в 13 раз. Фактически эти заводы банкроты. Вот и выходит, что помощь требуется как раз флагманам и реализация Указа особенных преференций остальным субъектам хозяйствования и территориям не даст. Денег не хватит.

Наиболее честным в оценке перспективы реализации Указа №235 в 2015 г. оказался заместитель председателя комитета экономики Могилевского облисполкома Виктор Красовский. По его словам, денег на реализацию Указа пока нет. Также, по его мнению, в целом сложно делать прогноз эффективности Указа: иногда даже большие деньги не могут снять проблемы, копившиеся годами. Но мы попробуем…

Видимо, нужны итоги…

По горячим следам 11 июня 2015 г. (через 3 дня после принятия Указа) в Могилевском облисполкоме провели расширенное заседание Совета по развитию предпринимательства, посвященное указу №235. Глава области Владимир Доманевский предложил представителям бизнеса сделать ставку на создание инновационных конкурентоспособных производств с использованием местных сырьевых ресурсов. Он (как и Указ) гарантировал расширение доступа малого и среднего бизнеса (МСБ) к финансовым ресурсам и включение субъектов МСБ в производственные технологические цепочки крупных производств (ОАО «Кричевцементношифер», ОАО «Белорусский цементный завод» и другие) на основе развития мелкосерийных производств, организации выпуска комплектующих и сопутствующих товаров, переработки отходов производства крупных промышленных организаций. Вновь созданные на этой территории после 1 июля 2015 г. предприятия должны получить преференции в виде построенной за счет республиканского и областного бюджетов инженерной инфраструктуры. Также им снизили размер обязательных страховых взносов – с 35% до 24%. Уменьшили на 3 процентных пункта подоходный налог для работников этих предприятий и производств. Кроме того, жители указанных районов уже могут купить, построить или реконструировать жилье на этой территории, получив 1%-ный кредит на 20 лет при условии работы на местных предприятиях, в организациях не менее 10 лет с момента заключения кредитного договора. Программа заработала.

Итоги работы юго-восточного региона Могилевской области за последние 2 года были недавно подведены на выездном заседании облисполкома в Костюковичах. Акцент был сделан на рост количества коммерческих организаций. А он и в самом деле имеется – коммерческие организации в регионе приросли на 3,3%, хотя в целом по области их число сократилось на 2%. Всего, как доложил председатель комитета экономики Руслан Страхар, с момента действия Указа в юго-восточном регионе области создано 80 новых коммерческих организаций. Причем, 25 из них в Кричевском районе.

Растут объемы инвестиций в основной капитал – за январь-апрель текущего года использовано 33,5 млн. бел. рублей (134,4% к соответствующему периоду прошлого года). В итоге… это и есть итог. Удельный вес региона в экономике Могилевской области снижается, имеющиеся льготы не способствуют приходу инвесторов (а может, дело в «вертикали»?). О чем можно говорить, если в Краснопольском районе предприниматель, занявшийся деревопереработкой, чуть ли не звезда экономики региона. Больше просто некого демонстрировать на фоне инвестиционных успехов района. Указ на самом деле оказался сырым, сделанным на скорую руку и требует изменений и дополнений. Без этого никак, и тут на помощь юго-востоку должны прийти… депутаты. Кстати, местные бизнесмены еще в 2015 г. указывали на бутафорскую суть Указа и не считают его панацеей в решении экономических проблем региона. Ведь только сейчас появилась реальная возможность воспользоваться льготными кредитами Банка развития (под 7,5% годовых) для реализации мероприятий программы как на условиях конкурсного отбора, так и без проведения конкурса (а чем занимались 2 года?). Освоение запланированных финансовых ресурсов, по мнению чиновников, должно опять же привести к…притоку инвесторов. Круг замкнулся.

Впрочем, губернатор области Владимир Доманевский на заседании облисполкома признал, что «большинство вопросов, которые нужно и можно сегодня решать, лежат в плоскости ответственности кадров, живущих и работающих здесь». Так что требование персональной ответственности кадров за невыполнение Программы имеет конкретный адрес: юго-восточный регион Могилевской области – весьма слабое утешение для самого региона.