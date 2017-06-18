Как выглядят и сколько стоят минские квартиры на самых верхних этажах? 3 18.06.2017, 15:59

Фото: realt.by

Самый бюджетный вариант обойдется в $42 тысячи.

Если 25 лет назад небоскребы появлялись по всему миру, то сейчас, похоже, инвесторы пришли к выводу: строить их – пустая трата денег. В нашем городе высоток совсем немного, но тем любопытнее: realt.by сделал подборку высотных квартир и выяснил, сколько стоит жить поближе к минскому небу.

Начнем с самого бюджетного варианта в базе realt.by: за $42 тыс. предлагается однушка на 21 этаже дома 1997 года постройки по адресу ул. Шугаева, 11. Общая площадь – 35 кв.м, 17,5 из которых – комната, а 9,5 – кухня. До метро Уручье около 10 минут пешком. К квартире примыкает солидная лоджия с панорамным видом на проспект Независимости. Фото интерьера продавец не приложил, зато непрочь поторговаться.

Плюс четыре этажа, и цены удваиваются: за $85,5 тыс. на продажу выставлена двушка на последнем, 25-м этаже новостройки по адресу ул. Мястровская, 20. Общая площадь – 72,2 кв.м, из которых гостиная – 21 кв.м, спальня – 14,7, кухня – 13,8 кв.м. Квартира продается без отделки, но виды из французских окон на микрорайон Лебяжий и водохранилище Дрозды покорят самых взыскательных покупателей.

Выше – еще дороже. За $375 тыс. на продажу выставлен пентхаус на последних этажах одного из самых высоких жилых домов Минска – 26-этажной новостройки в составе ЖК «Аркадия» (ул. Богдановича, 136). Площадь двухуровневой квартиры – 139,4 кв.м., в ней четыре комнаты и современный ремонт. Если пентхаус купят по заявленной цене, каждый квадратный метр обойдется своему покупателю более чем в $2,5 тыс.

За $190 тыс. на продажу выставлена трешка на 28 этаже небоскреба «Парус» (ул. Кальварийская, 16). Речь идет о самом высоком жилом здании в Минске. Общая площадь квартиры – 99,5 кв.м., в ней сделан современный ремонт, а из панорамных окон открывается вид на центр Минска. Если квартира будет продана по заявленной цене, то каждый метр обойдется покупателю в $1 910.

Наконец, за $495 тыс. на продажу выставлена самый высокий пентхаус в Минске. Речь идет о квартире, которая занимает два последних этажа небоскреба «Парус». Ее площадь по СНБ – 236 кв.м., из которых порядка 190 кв.м. – жильё, 135,4 кв.м – терраса (при расчете метража квартиры по СНБ к лоджиям применяется понижающий коэффициент 0,3). Пентхаус продается без отделки.