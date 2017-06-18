Азаренко узнала первую соперницу после возвращения на корт 3 18.06.2017, 16:19

Первой соперницей белорусской теннисистки после возвращения в ВТА-тур станет японка Риса Одзаки.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, которая возвращается в ВТА-тур после перерыва, связанного с рождением сына, узнала соперницу по стартовому раунду турнира ВТА в Испании, передает «Прессбол».

Наша соотечественница, которая получила от организаторов wild card, сыграет с японкой Рисой Одзаки (73 ВТА). Точное время начало матча станет известно позже.

Это будет первая встреча между Азаренко и Одзаки.

Пресс-служба ВТА опубликовала специальный ролик, посвященный возвращению в тур экс-первой ракетки мира Виктории Азаренко.