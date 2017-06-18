The Economist: РФ готовит Украине сделку по Донбассу и Крыму 1 18.06.2017, 16:44

Россия в скором времени придет к точке, когда она захочет «выключить» конфликт на Донбассе.

Об этом рассказал старший вице-президент Центра анализа европейской политики и редактор авторитетного британского журнала The Economist Эдвард Лукас, пишет «Обозреватель».

«Может быть что-то вроде сделки, когда они скажут: «Мы останавливаем бои, и вы принимаете это». Или они уйдут c Донбасса и скажут: «Мы оставляем себе Крым, а вы возьмите себе обратно эти два района», - предполагает он.

По его мнению, для России крайне дорого содержать оккупированные территории Донбасса и особо ничего ей не приносит.

«Россия не достигла успеха в дестабилизации Украины в достаточной мере, чтобы это того стоило. Предполагаю, что в течение пары последующих лет россияне предложат Украине какую-то сделку. И тогда, конечно, вопрос будет в том, примете ли вы ее», - подчеркнул Лукас.

При этом он не исключает, что, возможно, когда Россия предложит сделку, одним из ее пунктов будет амнистия, и «поэтому Украине будет сложно принимать решение, учитывая произошедшее».

«Но я твердо верю в верховенство права и уголовное преследование за военные преступления. Главное – собирать доказательства и как минимум дать понять, что все виновные потеряют возможность когда-либо попасть в цивилизованную страну, потому что будут пойманы, и поэтому будут вынуждены наслаждаться своими отпусками в Северной Осетии. Верховенство права – это очень сильное оружие. Украине нужно сохранять давление», - рассказал Лукас.