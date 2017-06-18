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В Минске появилась вакансия с зарплатой $15 тысяч

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  • 18.06.2017, 16:50

Работодатели ищут топ-менеджера в сфере IT со знанием английского языка и иврита.

Государственная служба занятости выставила на своем информационном портале вакансию с рекордным заработком — 27800 рублей в месяц, или 15 тысяч долларов в эквиваленте. Как передает БелТА, речь идет о должности заместителя директора частной компании. Он должен иметь не менее чем 2 года опыта работы менеджером в иностранных компаниях, владеть английским и ивритом на высоком уровне, а также иметь опыт работы в разработке программного обеспечения.

Еще одна вакансия с высокой зарплатой в Минске — это должность директора предприятия, также в сфере IT. Здесь требуют 10-летний опыт управления такой компанией, а также свободное владение английским и голландским языком. Обещают платить 21 318 тысяч рублей в месяц.

Еще семь вакансий с зарплатой более 10 тысяч рублей — это должности топ-менеджеров, руководителей и бухгалтеров в частные компании.

Чаще всего в Беларуси предлагают работу с зарплатой от 266 до 365 рублей — 31,2% вакансий.


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