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Солдат из КНДР переплыл реку, чтобы сбежать в Южную Корею

  • 18.06.2017, 16:59

Только за последнюю неделю из КНДР было совершено две попытки побега.

Северокорейский военнослужащий совершил побег в Южную Корею, переплыв через реку Ханган. Это уже второй побег за последнюю неделю, передает ВВС.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что мужчина переплыл через наиболее узкую часть реки, прикрепив к плечам куски пенопласта, чтобы оставаться на плаву.

На прошлой неделе другой северокорейский солдат прошел через строго охраняемую границу, разделяющую две страны.

Ранее солдаты совершали побег с частотой примерно раз в год.

По сообщению южнокорейского новостного агентства Рёнхап, последний бежавший, которому, предположительно, чуть более 20-ти лет, был замечен в городе Кимпхо к западу от Сеула.

Заметившему его южнокорейскому солдату морской пехоты беглец крикнул: "Не убивайте меня, я хочу перейти на вашу сторону", сообщает агентство.

Солдата будут допрашивать южнокорейские военные.

Северная и Южная Корея формально находятся в состоянии войны: вооруженный конфликт закончился в 1953 году соглашением о перемирии, а не официальным мирным договором.

По данным южнокорейских властей, с момента окончания Корейской войны более чем 30 тысяч граждан Северной Кореи бежали на юг, причем большинство из них совершили побег через Китай, который делит самую длинную границу с КНДР.


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