Большинство британцев выступили за повторный референдум по Brexit 1 18.06.2017, 17:24

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Порядка 65% британцев уверены, что выход из ЕС без согласованных обеими сторонами условий плохо отразится на стране.

Большинство жителей Великобритании хотели бы проведения второго референдума по выходу страны из ЕС, говорят данные опроса центра Survation, передает inforesist.org.

Так, 53% респондентов выступили за проведение референдума, на котором бы должен был решаться вопрос принятия или не принятия условий окончательного соглашения по Brexit, а 47% опрошенных против этой идеи.

Стоит отметить, что во время проведения аналогичного опроса в апреле 54% британцев заявили, что не поддерживают идею подобного референдума.

Кроме того, опрос показал рост в британском обществе оппозиции так называемому «жесткому Brexit». Сейчас только 35% опрошенных согласны с утверждением премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о том, что «отсутствие соглашения лучше плохого соглашения».

Опрос проводился с 16 по 17 июня.