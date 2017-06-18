NASA показало марсианскую «Валькирию» 6 18.06.2017, 17:45

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Фото: NASA

«Валькирия» будет помогать первым колонизаторам Марса в освоении Красной планеты.

Специалисты из Американского космического агентства и Космического центра имени Линдона Джонсона продемонстрировали возможности робота-гуманоида «Валькирия» (Valkyrie), которого в будущем планируют отправить на Марс.

Видео испытаний новой разработки опубликовано на YouTube-канале института IHMC Robotics, создавшего алгоритм управления машиной, передает РИА «Новости».

«Валькирия» оборудована около 200 датчиками, размещенными на голове, плечах, животе и ногах. Информация, получаемая с них, позволяет роботу оценивать данные, чтобы выбрать наиболее подходящую поверхность для следующего шага.

«Валькирия», как ожидается, будет помогать первым колонизаторам Марса в освоении Красной планеты.