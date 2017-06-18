В России трактор «Беларусь» протаранил пассажирский поезд 3 18.06.2017, 17:57

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Фото: azzatyq.org

ЧП произошло 17 июня на железнодорожном переезде в Пензенской области.

По данным пресс-службы Приволжской транспортной прокуратуры за рулем трактора «Беларусь» находился 42-летний местный житель. Мужчина не обратил внимание на предупреждающие сигналы пассажирского поезда, и направил машину на переезд, где ехал состав, идущий по маршруту «Воркута - Адлер», пишет kp.ru.

Вероятно, водитель изначально не собирался проскочить в последние секунды - за несколько минут до того, как поезд должен был миновать переезд, он неожиданно направил трактор на таран электровозу. На расстоянии 300 метров машинист поезда применил экстренное торможение, но не смог избежать столкновения. Водитель трактора погиб, локомотив поезда получил повреждения и был заменен на новый на станции Пенза-1. Никто из пассажиров поезда не пострадал. Известно что владельцем трактора был сам погибший.

На место аварии выезжал пензенский транспортный прокурор.

В настоящий момент рассматривается версия грубого нарушения правил дорожного движения. Идет восстановление железнодорожного переезда, также пострадавшего в ходе аварии. В связи со случившимся проводится прокурорская проверка.

Очевидцы трагедии заявляют, что мужчина ехал с женой - якобы перевозил вещи в новый дом. Перед тем, как остановится у переезда, водитель трактора высадил пассажирку, из-за плохих дорожных условий, а сам направился дальше в одиночку. Женщина продолжила движение на попутной машине. По некоторым данным, у водителя мог случится сердечный приступ, из-за которого он не отдавая себе отчет, резко продолжил движение и столкнулся с поездом. Возможно мужчина был пьян.

На месте аварии продолжают работу сотрудники транспортной прокуратуры и следственная группа.