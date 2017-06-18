Путин уволил ряд высокопоставленных российских силовиков 2 18.06.2017, 18:28

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Российский президент произвел ряд кадровых перестановок среди руководителей региональных силовых ведомств РФ.

Президент России Владимир Путин подписал указ, освобождающий от занимаемых должностей руководителей нескольких региональных главков Следственного комитета России (СК РФ), министерства внутренних дел (МВД) РФ, Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ. Указ Путина опубликован на официальном портале правовой информации России, передает gordonua.com.

В отставку отправлены руководитель следственного управления СК РФ по Ленинградской области Алексей Маяков, заместитель начальника главного управления МВД по Свердловской области Владимир Романюк, начальник управления ФСИН по Московской области Анатолий Тихомиров и Западно-Сибирский транспортный прокурор Сергей Феоктистов.

Тем же указом Путин произвел ряд назначений. Михаил Черников возглавил Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ (ГИБДД), Игорь Трифонов стал министром внутренних дел Карачаево-Черкесской Республики, Олег Агарков – начальником Главного управления МВД по Ростовской области, Григорий Житенев – руководителем Главного управления процессуального контроля СК РФ.