Видеоблогеры собрали тысячи фанатов на фестивале «Вiдак» в Минске 1 18.06.2017, 18:34

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Фото: svabod.org

Первый международный Youtube-фестиваль прошел в столице.

18 июня в Футбольном манеже в Минске прошел международный фестиваль «Вiдак», в котором приняли участие одни из самых популярных блогеров русскоязычной интернет-среды.

Общая аудитория заявленных участников – более 20 млн. зрителей, а суммарный аудиторный охват - более 2 миллиардов просмотров.

«Радыё Свабода» побывало на Youtube-фестивале и представило фоторепортаж.

Фото: svabod.org

Фото: svabod.org

Фото: svabod.org

Фото: svabod.org

Фото: svabod.org

Фото: svabod.org

Фото: svabod.org

Фото: svabod.org

Фото: svabod.org

Фото: svabod.org

Фото: svabod.org

Фото: svabod.org

Фото: svabod.org

Фото: svabod.org

Фото: svabod.org

Фото: svabod.org

Фото: svabod.org