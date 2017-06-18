Видеоблогеры собрали тысячи фанатов на фестивале «Вiдак» в Минске

Видеоблогеры собрали тысячи фанатов на фестивале «Вiдак» в Минске1
- 18.06.2017, 18:34
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Первый международный Youtube-фестиваль прошел в столице.
18 июня в Футбольном манеже в Минске прошел международный фестиваль «Вiдак», в котором приняли участие одни из самых популярных блогеров русскоязычной интернет-среды.
Общая аудитория заявленных участников – более 20 млн. зрителей, а суммарный аудиторный охват - более 2 миллиардов просмотров.
«Радыё Свабода» побывало на Youtube-фестивале и представило фоторепортаж.