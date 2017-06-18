Явка во втором туре парламентских выборов во Франции превысила 35% 18.06.2017, 18:46

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Сторонники Макрона и его движения, по всей вероятности, нанесут сокрушительное поражение своим политическим оппонентам.

Министерство внутренних дел Франции опубликовало очередные данные о явке избирателей в ходе второго тура парламентских выборов, который проходит в стране в воскресенье, передает interfax.ru.

Согласно информации ведомства, на 17:00 по парижскому времени (18:00 по Минску), проголосовали 35,33% избирателей.

Избирательные участки открылись во Франции в 08:00 парижского времени (09:00 по Минску). Они будут работать до 18:00 (19:00 по Минску). Однако в некоторых крупных городах работа участков для голосования может продлиться до 20:00 (21:00 по Минску).