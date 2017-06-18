закрыть
18 июня 2017, воскресенье, 21:14
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Глава SpaceX показал, как собирают ракеты Falcon

2
  • 18.06.2017, 19:12
  • 5,020

Илон Маск выложил в своем Twitter видео с завода в Калифорнии, где собирают ракеты-носители Falcon.

Глава компании SpaceX Илон Маск показал, как собирают ракеты-носители Falcon на заводе в Хоторне, штат Калифорния (США).

4 июня, после двухдневной задержки, вызванной грозами, беспилотная ракета Falcon отправилась в космос с мыса Канаверал во Флориде, неся капсулу Dragon, которая уже использовалась для доставки груза на МКС в 2014 году.

5 июня на МКС приняли первый грузовой корабль повторного использования Dragon. Это первый возвращающийся корабль со времен шаттлов NASA.


Мнение

Замахнитесь на космос
Замахнитесь на космос Юлия Мостовая
Путин и пустота
Путин и пустота Лилия Шевцова
Колхозно-совковая знать
Колхозно-совковая знать Любовь Лунева
Не верь глазам своим
Не верь глазам своим Леонид Злотников


Интервью

Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Витаутас Бруверис: Диалог и флирт с Лукашенко - это лохотрон
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Леонид Злотников: Режим «проел» пенсии белорусов
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?