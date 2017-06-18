Униаты отметили День Всех Белорусских Святых 1 18.06.2017, 19:39

Гродненские греко-католики молитвенно вспомнили святых белорусского народа.

Сразу в трех местах - Гродно, Адамовичах и форте №2, что в Наумовичах, - гродненские греко-католики молитвенно вспомнили святых белорусского народа, которые несли просвещение, культуру, проявляли самоотверженность за большой период христианской истории, передает «Радыё Рацыя».

- Наши святые несли святость, христианство к нам через свое благочестие и просвещение. И это для нас, белорусов, сегодня чрезвычайно важно. Мы должны жить по примеру этих святых и те первые шаги святости в нашем народе Евфросинии Полоцкой и Кирилла Туровского помнить, с чего начиналась наша святость: с собственной христианской жизни и просвещения, - говорит отец Андрей Крот.

В завершение Дня Всех Белорусских Святых среди гродненских греко-католиков традиционно проводится молитвенная встреча у форта №2, что в деревне Наумовичи. Там во время Второй мировой войны немецкие каратели расстреляли множество мирных жителей Гродно и окрестностей.

На месте расстрела сейчас установлены памятные знаки: мраморный крест и таблица с именами всех погибших.